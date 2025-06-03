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Fenerbahçe’nin yeni transferi Amara Diouf hakkında Sadio Mane gerçeği!

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#Fenerbahce Transfer#Amara Diouf#Sadio Mane
Fenerbahçe’nin yeni transferi Amara Diouf hakkında Sadio Mane gerçeği
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 18:00

Fenerbahçe, Dünya futbolunun gelecek vadeden yetenekleri arasında yer alan Amara Diouf’u transfer ederken, bu transferin ayrıntılarına dair ilginç detaylar ortaya çıktı. Diouf, geleceği için Fenerbahçe’yi seçti ancak vatandaşı Sadio Mane’nin genç oyuncuya başka bir kulübü önerdiği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ederken diğer yandan da geleceğe yönelik genç yetenekleri kadrosuna katıyor.

Daha önce Eljif Elmas’ı Napoli’ye, Arda Güler’i Real Madrid’e satarak önemli gelir elde eden Fenerbahçe, bu kez hem Afrika’nın hem de dünya futbolunun çok şey beklediği Amara Diouf’u renklerine bağladı.

Henüz 16 yaşında olmasına rağmen genç milli takımlarda oynayan Veysel’i gali milli takımı ile iki maça çıkma başarısı gösteren Diouf, büyük bir potansiyele sahip.

Fenerbahçe’nin en yakın zamanda resmi olarak açıklaması beklenen transferin ayrıntıları, ortaya çıktı.

SADIO MANE DETAYI

Liverpool ile sayısız başarılar elde eden kendisi gibi Senegalli olan dünya yıldızı Sadio Mane’nin, Diouf ile transferi ve geleceğine dair görüştüğü ortaya çıktı.

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Fenerbahçe’nin yeni transferi Amara Diouf hakkında Sadio Mane gerçeği

“METZ’E GİT”

Aktarılan bilgilere göre Diouf’a Mane’nin Fenerbahçe gibi kendisini isteyen bir diğer kulüp olan Metz’e gitmesini önerdi.

Diouf, bu öneriyi reddetti ve kariyerine Fenerbahçe’de devam etme kararı aldı.

AFRİKALI OYUNCULARI PARLATIYOR

Metz’de daha önce Papiss Cisse, Habib Diallo, Pepe Matar Sarr, Lamine Camarra gibi oyuncular oynamıştı.

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#Fenerbahce Transfer#Amara Diouf#Sadio Mane

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