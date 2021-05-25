Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Koç - Belözoğlu zirvesinin ardından Ukrayna'dan sürpriz iddia...

Spor Arena Dış Haberler - Macaristan Ligi ekiplerinden Ferencvaros teknik direktörü Sergiy Rebrov, kariyerini bir üst seviyeye taşımak için yeni takım arayışlarına başladı.

Ukrayna basınında yer alan habere göre; geçtiğimiz Şubat ayında Ferencvaros yönetimi ile masaya oturan ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını ileten Sergiy Rebrov, Macaristan macerasının ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Yunanistan temsilcisi AEK ile 1 milyon euro karşılığında bir yıllık prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Ukraynalı çalıştırıcının bir diğer talibinin Fenerbahçe olduğu öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde AEK ile görüşmek için Atina'ya gittiği öne sürülen başarılı teknik adamın Fenerbahçe ile de görüştüğü ifade edildi.

UKRAYNALI GAZETECİ NE DEMİŞTİ?

Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Rebrov Avrupa'da kalmak istiyor. Duyduğuma göre Tottenham ve Fenerbahçe gibi kulüplerden teklif bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞARILARI DİKKAT ÇEKİYOR

Sergiy Rebrov, Dinamo Kiev ile 2 kez Ukrayna Ligi şampiyonluğu, 2 kez Ukrayna Kupası şampiyonluğu, 1 kez Ukrayna Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken, Ferencvaros ile 3 kez Macaristan Lig şampiyonluğu elde etti.

Ukraynalı teknik adam ayrıca Ferencvaros'u 25 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşıma başarısı göstermişti.

REBROV'UN PUAN ORTALAMASI

Tecrübeli çalıştırıcı, Dinamo Kiev ile 137 maçta 2.20 puan ortalaması yakalarken, Al Ahli'de 38 maçta 2.08, Ferencvaros'ta 133 maçta 2.08 puan ortalaması yakaladı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Sergiy Rebrov, 2002-2004 yılları arasında Fenerbahçe'de 38 maç oynamış ve 4 gol atmıştı.

ALİ KOÇ TEKNİK DİREKTÖR KONUSUNDA NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimde aday olacağını açıkladığı basın toplantısında Emre Belözoğlu'nun geleceği hakkında, "Transferler, teknik direktörler... Bunları en yakın zamanda açıklayacağız. Daha önceki sezonlarda yaptığımız hatalardan ders almamız gerek. Bu dersler paha biçilemez. Yönetimlerin, futbol takımlarının ne yaptığının yanı sıra ligde sıralamayı belirleyen unsurlar federasyon anlayışı, aldığı adaletsiz kararlar da ülkemize has bir şekilde futbolu etkiliyor." demişti.

EMRE BELÖZOĞLU DEVAM EDECEK Mİ?

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un yeniden aday olduğunu açıkladığı basın toplantısında teknik direktör konusuna hiç değinmemesi ve gazetecilerden soru almaması akıllara "Emre Belözoğlu'nun göreve devam etmesi garanti değil" düşüncesini getirmişti.

Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Süleyman Arat'ın haberine göre; basın toplantısında bu konunun netleşmemesi, teknik direktör açıklamasının seçim veya EURO 2020 sonrasına kalabileceği görüntüsünü oluşturdu. Kulislerde "Ali Koç'un kafasında dev isimler var, onlar olmazsa Emre Belözoğlu açıklanacak." söylentileri dolaşmaya başladı.

ÖNCELİK EMRE BELÖZOĞLU'NDA

Fenerbahçe'de sezona başlayan Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen sportif direktör Emre Belözoğlu'nun, son 10 haftada oynattığı futbol ve takım ile iletişimi göz önüne alındığında göreve resmen gelmesi bekleniyor.

TARAFTAR EMRE BELÖZOĞLU'NU İSTİYOR

Fenerbahçe taraftarı da sezonun son 10 haftasında takımdaki hava, şampiyonluğun kıl payı kaçması, Emre Belözoğlu'nun camianın bayrak adamı olacak karakterde olması gibi konulardan ötürü 40 yaşındaki eski kaptanını teknik direktör olarak takımın başında görmek istiyor.

CAMİADA SÜRPRİZ BEKLENTİSİ

Kulislerde Joachim Löw, Zlatko Dalic, Sergiy Rebrov, Bruno Labbadia ve Lucien Favre isimleri dolaşırken, Emre Belözoğlu ve başka bir Türk teknik adamın daha gündemde olduğu konuşuluyor. Belirsizlik EURO 2020 sonuna kalırsa, sürpriz bir Türk teknik direktör hamlesinin gelme ihtimalinin de bulunduğu, tüm bu isimlerin hiçbiriyle anlaşılamaması durumunda Belözoğlu’nun kapısının çalınacağı en çok konuşulan konuların başında geliyor.

İSPANYOLLARDAN BORDALAS İDDİASI

Öte yandan İspanya basınında geçtiğimiz günlerde Getafe'nin teknik direktörü Jose Bordalas'ın da ismi Fenerbahçe ile anılmıştı. 5 yıldır Getafe'yi çalıştıran 57 yaşındaki Bordalas'ı Valencia ile birlikte Fenerbahçe'nin de istediği ifade edilmişti.

ENES ÜNAL'IN HOCASI

Jose Bordalas, İspanya La Liga'da mücadele eden ve sezonu 16. sırada bitirmek üzere olan Getafe'yi çalıştırıyor. 57 yaşındaki İspanyol teknik adam, milli futbolcumuz Enes Ünal'ın da forma giydiği Getafe'de 5. sezonunu geride bıraktı.