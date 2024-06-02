Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Jose Mourinho 19.07'de imza atacak

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Dün Londra’da Ali Koç ile görüşen Mourinho, yayınladığı mesajda, “Fenerbahçeliler, yarın (bugün) Kadıköy’de buluşalım” dedi. Saat 14.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na inecek Mourinho’nun taraftara açık imza töreni 19.00’da başlayacak.

Ve Fenerbahçe’de büyük gün geldi çattı. Sarı lacivertli yönetimin kesin olarak anlaştığı teknik direktör Jose Mourinho bugün İstanbul’a gelecek. Dün, TNT adına yorumculuk yaptığı Londra’daki Real Madrid-Borussia Dortmund maçı öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif direktör Mario Branco ve Acun Ilıcalı ile bir araya gelen Portekizli çalıştırıcı, daha sonra videolu bir mesaj yayınlayarak, bugün İstanbul’a geleceğini duyurdu ve taraftarlara seslendi.

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HAYDi YOLCULUĞUMUZA BAŞLAYALIM

Mourinho mesajında, “Merhaba Fenerbahçeliler! Yarın (bugün) Kadıköy’de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım” dedi. Ali Koç’un özel uçağıyla saat 14.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Bölümü’ne inecek olan Mourinho’nun Ülker Stadı’ndaki imza töreni saat 19.00’da başlayacak. Taraftarlar saat 18.00’den itibaren stada giriş yapabilecek. Mourinho’nun tam saat 19.07’de imza atması planlanıyor.