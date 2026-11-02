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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Jorge Jesus, Aziz Yıldırım'a 'Gençliğimi görüyorum' demişti

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#Fenerbahçe#Teknik Direktör#Aziz Yıldırım
Fenerbahçenin yeni teknik direktörü belli oldu Jorge Jesus, Aziz Yıldırıma Gençliğimi görüyorum demişti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 08:07

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Sarı lacivertli kulübün yönetim kurulundan yapılan istişare sonucunda, ortak isimde mütabakata varıldı ve yeni hoca İstanbul'a davet edildi.

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Fenerbahçe adeta dibe vurdu. Son 5 resmi maçta sadece 1 kez kazanan Kanarya, ligde Galatasaray’ın ardından Göztepe’ye de kaybetti. Yönetim, karşılaşmanın hemen ardından olağanüstü toplantıya girmişti.

Fenerbahçenin yeni teknik direktörü belli oldu Jorge Jesus, Aziz Yıldırıma Gençliğimi görüyorum demişti

Dün saat 14.00’te yönetim kurulu bir kez daha toplandı. Gündemin ana maddeleri, yeni teknik direktör konusu ile kötü gidişata nasıl son verileceğiydi. 

Fenerbahçenin yeni teknik direktörü belli oldu Jorge Jesus, Aziz Yıldırıma Gençliğimi görüyorum demişti

Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin çoğunluğu ‘yabancı’ hoca dedi. Öncelik, listede belirlenen yabancı teknik adamlara verildi. Yıldırım’ın hayali Julian Nagelsmann olsa da henüz Alman hocadan olumlu bir sinyal gelmedi. 

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Fenerbahçenin yeni teknik direktörü belli oldu Jorge Jesus, Aziz Yıldırıma Gençliğimi görüyorum demişti

Athletic Bilbao’da 3 sene görev yapan, öncesinde Barcelona’yı da çalıştıran Ernesto Valverde ile de temas kurulduğu öğrenildi. Menajerlerin önerdiği isimlerden Roberto Martinez ve Jose Luis Mendilibar da listeye alınmıştı. 

Fenerbahçenin yeni teknik direktörü belli oldu Jorge Jesus, Aziz Yıldırıma Gençliğimi görüyorum demişti

CONCEIÇAO'DA MÜTABAKATA VARILDI
Ht Spor'un haberine göre; Fenerbahçe’de teknik direktörlük konusunda Sergio Conceição isminde mutabakata varıldı. Portekizli teknik adam İstanbul’a davet edildi. Kısa süre içerisinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçenin yeni teknik direktörü belli oldu Jorge Jesus, Aziz Yıldırıma Gençliğimi görüyorum demişti



Öte yandan, Fenerbahçe’de futbol komitesi, Conceiçao konusunda Jorge Jesus ile kontak kurdu. Jesus, “Onda benim gençliğimi görüyorum” diyerek Sergio Conceiçao için olumlu referans verdi.

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Fenerbahçenin yeni teknik direktörü belli oldu Jorge Jesus, Aziz Yıldırıma Gençliğimi görüyorum demişti

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