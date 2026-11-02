Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Jorge Jesus, Aziz Yıldırım'a 'Gençliğimi görüyorum' demişti

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Fenerbahçe adeta dibe vurdu. Son 5 resmi maçta sadece 1 kez kazanan Kanarya, ligde Galatasaray’ın ardından Göztepe’ye de kaybetti. Yönetim, karşılaşmanın hemen ardından olağanüstü toplantıya girmişti.

Dün saat 14.00’te yönetim kurulu bir kez daha toplandı. Gündemin ana maddeleri, yeni teknik direktör konusu ile kötü gidişata nasıl son verileceğiydi.

Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin çoğunluğu ‘yabancı’ hoca dedi. Öncelik, listede belirlenen yabancı teknik adamlara verildi. Yıldırım’ın hayali Julian Nagelsmann olsa da henüz Alman hocadan olumlu bir sinyal gelmedi.

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Athletic Bilbao’da 3 sene görev yapan, öncesinde Barcelona’yı da çalıştıran Ernesto Valverde ile de temas kurulduğu öğrenildi. Menajerlerin önerdiği isimlerden Roberto Martinez ve Jose Luis Mendilibar da listeye alınmıştı.

CONCEIÇAO'DA MÜTABAKATA VARILDI

Ht Spor'un haberine göre; Fenerbahçe’de teknik direktörlük konusunda Sergio Conceição isminde mutabakata varıldı. Portekizli teknik adam İstanbul’a davet edildi. Kısa süre içerisinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.