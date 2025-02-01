Fenerbahçe'nin yeni sağ beki: Mimovic

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Dün öğlen saatlerinde gelen 20 yaşındaki Sırp futbolcu sağlık kontrollerinin ardından kendisini 4.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Ara transfere fırtına gibi giren Fenerbahçe; Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca’nın ardından Kızılyıldız’dan Ognjen Mimovic’i de renklerine kattı. Savunmasını ve hücum hattını kuvvetlendiren Kanarya’nın yeni sağ beki de dün öğleyin İstanbul’a geldi. 20 yaşındaki Sırp futbolcu sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından kendisini 4.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kulüp televizyonuna konuşan Mimovic, “Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulübü ve ben de böyle bir kulüpte olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım” dedi.

2 YENİ İSMİN LİSANSI ÇIKTI

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· F.Bahçe genç sağ bek için Kızılyıldız’a 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sırp ekibi bir sonraki satıştan da yüzde 15 oranında pay alacak.

· Öte yandan sarı lacivertliler, Diego Carlos’un ardından yeni transferleri Talisca ve Milan Skriniar’ın da lisanslarını çıkarttı. İki oyuncu da teknik direktör Jose Mourinho’nun görev vermesi halinde yarın Rizespor maçında oynayabilecek.