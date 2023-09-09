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Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Livakovic: İsmail Kartal beni korudu

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#Fenerbahçe#Livakovic#İsmail Kartal
Fenerbahçenin yeni kalecisi Livakovic: İsmail Kartal beni korudu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 07:00

Fenerbahçe'nin yeni transferi Livakovic, son maçta forma giymemesi hakkında konuştu.

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Fenerbahçe yeni transferi Dominik Livakovic sarı lacivertli takımda henüz forma giyememesiyle ilgili olarak “Fenerbahçe’ye gittikten sonra birkaç antrenmana çıkamadım. Ufak bir ağrım vardı ama şu an çok iyiyim” dedi.

Hırvat basınına konuşan başarılı kaleci “Cumartesi gününden bu yana antrenmanlarımı yüzde 100 şekilde yapabiliyorum. Teknik direktörümüz İsmail Kartal’a teşekkürler, beni korudu ve riske etmek istemedi. Bu yüzden Fenerbahçe ile henüz ilk maçıma çıkamadım” şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe#Livakovic#İsmail Kartal

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