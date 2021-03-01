Fenerbahçe'nin yeni jokeri: Attila Szalai!

Spor Arena Detay - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, sol bek olarak ilk 11'de başladığı kritik Trabzonspor maçında oynadığı futbolla otoritelerden tam not aldı.

Asıl pozisyonu stoper olan 23 yaşındaki Macar savunmacı, Caner Erkin'in teknik direktör Erol Bulut'un kararı doğrultusunda Trabzonspor maçı kadrosuna alınmamasının ardından zorlu deplasmanda sürpriz bir şekilde sol bek olarak süre aldı.

ÖNCE ŞAŞIRTTI, SONRA BEĞENİLDİ

Filip Novak'ın yedek soyunduğu karşılaşmada Attila Szalai'nin sol bek olarak ilk 11'de yer alması şaşkınlık yaratırken, geldiği günden bu yana stoperde göz dolduran yetenekli oyuncunun sol bekte nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu haline gelmişti.

Trabzonspor karşısında özellikle ilk 45 dakikada ofansif katkısıyla dikkat çeken Attila Szalai, bir kez gol pozisyonuna girerken, bir kez de kestiği ortayla sarı lacivertli takımı gole çok yaklaştırdı.

İLK YARIDA TEHLİKELER YARATTI

25. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Mert Hakan'ın uzaktan şutunu Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır çıkardı. Dönen topa Pelkas vurdu ancak top savunmadan döndü. Savunmadan dönen topta Szalai şutunu çekti ancak günün başarılı isimlerinden Uğurcan Çakır son anda topu kornere çeldi.

30. dakikada soldan bindirme yapan Attila Szalai, topla buluşur buluşmaz bekletmeden ceza sahasına ortasını yaptı. Mame Thiam müsait pozisyonda kafayla vurdu ancak Uğurcan Çakır yaklaşık iki metreden gelen topta bir kez daha gole izin vermedi.

SZALAI TRABZONSPOR MAÇINDA NE YAPTI?

Trabzonspor karşısında 33 isabetli pas yapan Attila Szalai, mücadeleyi %85 gibi yüksek bir pas isabet yüzdesiyle tamamladı. Kestiği ortalarda 3/4, uzun paslarda ise 2/3 isabet yakalayan Macar futbolcu, 1 de kritik pasa imza attı.

Girdiği 10 ikili mücadeleden 6'sını kazanan başarılı oyuncu, 6 hava topu mücadelesinden de 4'ünde rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. Attila Szalai ayrıca 4 top çalma, 2 pas arası ve 3 uzaklaştırmayla savunma anlamında da takımına büyük katkı sağladı.

SAHANIN EN İYİ 3. İSMİ OLDU

Milli takımda üçlü savunmaya alışkın olan Attila Szalai, Trabzonspor karşısında sahanın en verimli üç isminden biri oldu. Uluslararası veri platformu whoscored.com'un verimlilik puanlarına göre; Macar savunmacı 7.6 puan ile maçın en iyi üçüncü oyuncusu olmayı başardı.

Attığı şık golle galibiyeti getiren Dimitris Pelkas, 8.0 puan ile sahanın en iyisi olurken, Yunan futbolcunun ardından 7.8 puan ile Jose Sosa ikinci sıraya yerleşti. Trabzonspor cephesinde ise kaleci Uğurcan Çakır 7.3 puan ile bordo mavili takım adına sahanın en iyisi oldu.

TARAFTAR MEST OLDU

Attila Szalai, stoper mevkiinde gösterdiği başarılı performansın ardından sol bekte de geçer not almasıyla şimdiden sarı lacivertli futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Macar futbolcu için 'joker' yakıştırması yapan taraftarlar, görev verilmesi halinde defansif orta saha rolünde de başarıyla oynayabileceğine inanıyor.

Fenerbahçeli taraftarlar ayrıca Macar futbolcuya paha biçemezken sosyal medyada birbirinden renkli paylaşımlar yapıldı.













