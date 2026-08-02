Fenerbahçe'nin yeni hedefi Ismaila Sarr! Teklife 'evet' dedi

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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kanat transferi için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ROTA PREMIER LİG

İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'in haberine göre Fenerbahçe, Crystal Palace'ta forma giyen Ismaila Sarr'ı kadrosuna katmaya çok yakın.

TEKLİFE 'EVET' DEDİ

Haberde, Ismaila Sarr'ın sarı-lacivertli kulübün teklifini kabul ettiği ve transferin tamamlanması için iki kulüp arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanabileceği de aktarıldı.

PERFORMANSI

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Crystal Palace formasıyla bugüne kadar 93 resmi maçta görev yapan deneyimli kanat oyuncusu, 33 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

Geride kalan 2025/26 sezonunda ise tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Ismaila Sarr, 21 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.