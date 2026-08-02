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Fenerbahçe'nin yeni hedefi Ismaila Sarr! Teklife 'evet' dedi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ismaila Sarr#Crystal Palace
Fenerbahçenin yeni hedefi Ismaila Sarr Teklife evet dedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 18:43

Fenerbahçe, kanat transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Crystal Palace'ın Senegalli yıldızı ile el sıkıştı.

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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kanat transferi için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'in haberine göre Fenerbahçe, Crystal Palace'ta forma giyen Ismaila Sarr'ı kadrosuna katmaya çok yakın.

Fenerbahçenin yeni hedefi Ismaila Sarr Teklife evet dedi

TEKLİFE 'EVET' DEDİ

Haberde, Ismaila Sarr'ın sarı-lacivertli kulübün teklifini kabul ettiği ve transferin tamamlanması için iki kulüp arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanabileceği de aktarıldı.

Fenerbahçenin yeni hedefi Ismaila Sarr Teklife evet dedi

PERFORMANSI

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Crystal Palace formasıyla bugüne kadar 93 resmi maçta görev yapan deneyimli kanat oyuncusu, 33 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

Geride kalan 2025/26 sezonunda ise tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Ismaila Sarr, 21 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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#Fenerbahçe#Ismaila Sarr#Crystal Palace

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