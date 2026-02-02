×
Futbol Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü yazdı! Gücü, hızı ve cesaretiyle rakiplerin kabusu: Sidiki Cherif!

#Fenerbahçe#Sidiki Cherif
Fenerbahçenin yeni golcüsünü yazdı Gücü, hızı ve cesaretiyle rakiplerin kabusu: Sidiki Cherif
Koray Durkal
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 07:00

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif, Crystal Palace, Milan ve Frankfurt tarafından da takip ediliyordu.

Fenerbahçe'nin sürpriz transferi Sidiki Cherif uzun süredir birçok Avrupa kulübü tarafından takip ediliyordu. Bu takımlar arasında Milan, Crystal Palace ve Eintracht Frankfurt ‘u saymak mümkün.

Fenerbahçenin yeni golcüsünü yazdı Gücü, hızı ve cesaretiyle rakiplerin kabusu: Sidiki Cherif

İstatiksel olarak bakıldığında 19 yaşındaki santrforun bu sezon dışında bir performansından konuşmak mümkün değil. Bunun temel sebeplerinin başında üst üste yaşadığı uzun süreli iki sakatlık geliyor. Ancak scout ekipleri Cherif’i, fiziksel gücü ve açık alanda oyunu ileriye taşımasından dolayı özellikle İngiliz ligine uygun bir profil olarak tanımlıyor.

Fenerbahçenin yeni golcüsünü yazdı Gücü, hızı ve cesaretiyle rakiplerin kabusu: Sidiki Cherif

Dribling konusunda özel bir yetenek

Cherif, mükemmel bir tekniğe ya da patlayıcılığa sahip olmasa da gücünü ve hızını çok iyi kullanıyor. Rakip savunmacıları bu özellikleriyle kolayca ekarte edebiliyor. Avrupa’nın 5 büyük ligindeki 19 yaş altı oyuncular arasında maç başına yapılan dribling sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor.

Fenerbahçenin yeni golcüsünü yazdı Gücü, hızı ve cesaretiyle rakiplerin kabusu: Sidiki Cherif

Bu veri, onun özgüvenini ve fiziksel gücünü göstermekle kalmıyor, yaşına göre nadir görülen bir özellik olarak dikkat çekiyor. Yaşadığı bir sezonluk sakatlık sonrası özellikle Angers’in forvet boşluğunu doldurmak için B takımından çağrılan Cherif, attığı 4 golle iyi bir başlangıç yaptı.

Crystal Palace yerine Fenerbahçe

Gine asıllı Fransız oyuncu için yapılan tanımlamalardan biri ‘açlıkla ve korkusuzca boş alanlara hücum eden bir forvet’ şeklinde. Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner, Cherif’i çok istedi ancak oyuncu Fenerbahçe’de oynamayı tercih etti.

Transferi karşılığında Angers’e 4 milyon Euro kira ve 18 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonunun yanında 3 milyon Euro da bonus ödemeyi taahhüt eden Fenerbahçe’nin büyük yatırım yaptığı Cherif’in henüz 19 yaşında olması bir dezavantaj olsa da, gelişime açıklığı farklı bir noktaya evrilebileceğini gösteriyor.

#Fenerbahçe#Sidiki Cherif

