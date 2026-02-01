×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Cherif!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Cherif#Transfer
Fenerbahçenin yeni golcüsü Cherif
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 07:00

Fenerbahçe, 19 yaşındaki santrafor ve kulübü ile kesin anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Gine asıllı Fransız oyuncu için Angers’e bu sezon 4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek, sezon sonu da 18 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu devreye girecek. Ayrıca performansa bağlı olarak 3 milyon Euro’luk bonus maddesi bulunuyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi’nin ardından 4. transferini de yaptı ve Gine asıllı Fransız santrfor Sidiki Cherif’i renklerine bağladı. Fransa 1. Ligi takımlarından Angers’ten alınan 19 yaşındaki futbolcu dün gece imza için İstanbul’a getirildi.

22 MiLYON EURO

Kulüpler arasında yapılan anlaşmaya göre Fenerbahçe, bu sezon için Angers’e 4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek; sezon sonunda da 18 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu devreye girecek. Toplamda 22 milyon Euro’yu bulan bu bedelin yanı sıra Cherif’in performansına bağlı 3 milyon Euro’luk da bonus bulunuyor.

Gözden KaçmasınFenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Sonunda hep birlikte şampiyon olacağızFenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: 'Sonunda hep birlikte şampiyon olacağız!'Haberi görüntüle

PREMiER LiG’i iSTEMEDi

Geleceğin yıldız adayları arasında yer alan oyuncuya Premier Lig kulüplerinden de teklifler geldiği ancak kendisinin Fenerbahçe’yi tercih ettiği öğrenildi. 2023’te profesyonel olan Cherif, bu sezon 20 resmi maçta oynayıp 4 gol attı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Cherif#Transfer

BAKMADAN GEÇME!