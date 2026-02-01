Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Cherif!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi’nin ardından 4. transferini de yaptı ve Gine asıllı Fransız santrfor Sidiki Cherif’i renklerine bağladı. Fransa 1. Ligi takımlarından Angers’ten alınan 19 yaşındaki futbolcu dün gece imza için İstanbul’a getirildi.

22 MiLYON EURO

Kulüpler arasında yapılan anlaşmaya göre Fenerbahçe, bu sezon için Angers’e 4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek; sezon sonunda da 18 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu devreye girecek. Toplamda 22 milyon Euro’yu bulan bu bedelin yanı sıra Cherif’in performansına bağlı 3 milyon Euro’luk da bonus bulunuyor.

PREMiER LiG’i iSTEMEDi

Geleceğin yıldız adayları arasında yer alan oyuncuya Premier Lig kulüplerinden de teklifler geldiği ancak kendisinin Fenerbahçe’yi tercih ettiği öğrenildi. 2023’te profesyonel olan Cherif, bu sezon 20 resmi maçta oynayıp 4 gol attı.

