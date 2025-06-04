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Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mario Branco#Sportif Direktör
Fenerbahçenin yeni futbol direktörü belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 12:25

Fenerbahçe, futbol direktörlüğü görevi için Devin Özek ile anlaşma sağladı. Özek, futbol yapılanmasında Okan Özkan ile birlikte görev alacak.

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Fenerbahçe'de Mario Branco'dan boşalan futbol direktörlüğü görevine 30 yaşındaki yönetici Devin Özek getirildi.

Devin Özek, futbol A takımının operasyonu ve transfer süreçleriyle ilgilenecek. Yardımcı pozisyonu olmayacak.

Okan Özkan da futbol koordinatörü olacak ve scouting, altyapı, sözleşme gibi maddelerle ilgilenecek.

Fenerbahçenin yeni futbol direktörü belli oldu

ŞAMPİYONLUKTA PAY SAHİBİ!

Devin Özek daha önce Bayer Leverkusen'de Futbol A Takım Direktör Yardımcısı olarak görev yapmıştı ve Xabi Alonso'nun ekibinde Bundesliga şampiyonluğu yaşamıştı.

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#Fenerbahçe#Mario Branco#Sportif Direktör

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