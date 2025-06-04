Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü belli oldu!

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Fenerbahçe'de Mario Branco'dan boşalan futbol direktörlüğü görevine 30 yaşındaki yönetici Devin Özek getirildi.

Devin Özek, futbol A takımının operasyonu ve transfer süreçleriyle ilgilenecek. Yardımcı pozisyonu olmayacak.

Okan Özkan da futbol koordinatörü olacak ve scouting, altyapı, sözleşme gibi maddelerle ilgilenecek.

ŞAMPİYONLUKTA PAY SAHİBİ!

Devin Özek daha önce Bayer Leverkusen'de Futbol A Takım Direktör Yardımcısı olarak görev yapmıştı ve Xabi Alonso'nun ekibinde Bundesliga şampiyonluğu yaşamıştı.