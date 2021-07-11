Fenerbahce’nin yeni forveti M'Baye Niang kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'te forma giyen Senegal asıllı M'Baye Niang ile kiralık olarak anlaşmaya vardığı iddia edildi. Peki Fenerbahçe’nin yeni gözdesi M’Baye Niang kimdir? Detaylar haberimizde...

M’Baye Niang Kimdir?

19 Aralık 1994 doğumlu olan M’Baye Niang, Senagal uyruklu ve Fransa'nın Meulan kentinde dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Torino kulübünde başladı. M'Baye Niang santrafor mevkisinin yanında ayrıca sağ ve sol kanat mevkilerinde de forma giyiyor.

SM Caen'den Milan'a transfer olan futbolcu iki yıllık sürenin ardından Fransa'nın Montpellier takımına kiralandı. Sonrasında Seri A takımlarından Genoa'ya kiralanan oyuncu Watford ve Torino kulüplerine kiralandı. Milan'dan oyuncunun bonservisini 12 milyon euro'ya alan Torino, genç futbolcuyu Rennes takımına kiraladı.

Rennes'te geçirdiği sürecin ardından Rennes, 2019 yılında 15 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon devre arasında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli takımına kiralanan M'Baye Niang kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeniden takımına döndü. Oyuncunun piyasa değerinin 4,5 milyon euro olduğu iddia ediliyor. Oyuncunun Fransız kulübü ile 30 Haziran 2023 yılına kadar sözleşmesi var.