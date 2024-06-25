Fenerbahçe’nin yeni formaları görücüye çıktı

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları dün görücüye çıktı. Forma sponsoru Puma yeni kreasyonlarını ‘Bir DNA Meselesi’ sloganını taşın filmle sosyal medya hesaplarından tanıttı. İç saha forması, ‘çubuklu’ geleneğini devam ettirirken formanın ensesinde ‘Yaşa Fenerbahçe’ yazıyor. Deplasman formasında beyaz üzerine çaprazlama mavi çizgiler dikkat çekerken palamut dalı sembolünün yer aldığı desenler bulunduruyor. Lacivert ağırlıklı üçüncü formanın ise F.Bahçe’nin yüzü geleceğe bakan, yenilikçi ve modern bir spor kulübü olduğunu vurgulayan bir tasarıma sahip olduğu kaydedildi.

DÜNYANIN EN HAFiF FORMASI

Ultraweave materyal teknolojisi içeren formaların 4 tarafa esneyebilen özel yapısı, ağırlık ve sürtünmeyi azaltarak futbolcuların sahada daha rahat hareket etmesine imkân tanıyor. Yeni sezon formaları, Puma’nın şimdiye kadar ürettiği ve dünyanın en hafif performans tekstili olma özelliğini taşıyor.