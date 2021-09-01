Fenerbahçe’nin yeni Diego’su altın ayakkabılı bir kral

Spor Servisi / Süleyman ARAT - Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı kanat oyuncusu Diego Rossi, dün İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçti.

Uruguaylı futbolcu; Diego Lugano, Diego Ribas, Diego Reyes, Diego Perotti’den sonra sarı lacivertli formayı giyen ‘Diego’ ön isimli 5. oyuncu olacak.

ABD kulübü Los Angeles FC’nin 2018 yılında gelecek vadeden oyuncu olarak 2.7 milyon dolara kadrosuna kattığı 23 yaşında ve 1.70 metre boyundaki Diego Rossi, geçen yıl pandemi nedeniyle kısa tutulan MLS’te 16 gol atarak gol kralı oldu ve ‘Altın Ayakkabı’ ödülünü aldı.

Club Brugge’e satılacaktı

Satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralanan genç futbolcunun geçtiğimiz aylarda 8 ila 10 milyon Euro arası bir bedelle Belçika ekibi Club Brugge’e satılması söz konusuydu.

Ancak kulüpler son anda anlaşamayınca transfer gerçekleşmedi. MLS’te toplam 57 gol atan ve son sezonunda en iyi 11’e seçilen Diego Rossi, her iki kanadın yanı sıra on numara ve santrfor mevkilerinde oynayabiliyor.

Süratli stili, isabetli ortaları, ayak içi plase golleri ve asistleriyle bilinen Uruguaylı futbolcunun zayıf yönleri ise zaman zaman fazla egoist olması ve savunma yönünün zayıflığı.

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