Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki ilk hedefi belli oldu!

#Transfer#Fenerbahçe#Kenan Haroun
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 10:07

Gelecek sezonun kadro planlaması çerçevesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk hedefini belirledi.

Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışına odaklanan Fenerbahçe, diğer taraftan da yaz transfer dönemi için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmaları sürerken, Fenerbahçe genç yıldız adaylarını da yakın markaja alındı. Bu doğrultuda scouting ekibinin raporladığı isimlerden biri de Belçika temsilcisi Genk’te forma giyen Kenan Haroun oldu.

BELÇİKA U-19'DA FORMA GİYDİ

19 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu; fiziksel kapasitesi, oyun disiplini ve gelişime açık yapısıyla teknik heyetin ilgisini çekti.

1.88 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, merkezde iki yönlü oynayabilmesiyle öne çıkıyor. Savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı kurabilen, geçiş oyununa yatkın ve top kazanma oranı yüksek bir profil çizen Kenan, Belçika U19 Milli Takımı’nda forma giydi. Ancak A Milli Takım tercihini henüz netleştirmiş değil.

MONTELLA DA A MİLLİ TAKIM İÇİN DEVREDE

Annesinin Türk vatandaşı olması nedeniyle Türkiye A Milli Takımı’nı seçme hakkı bulunan genç oyuncunun durumu yakından takip ediliyor. Milli Takım teknik ekibinin de Vincenzo Montella'nın onayı ile Kenan’ı gelecek vadeden isimler arasında değerlendirdiği ve A Milli Takım’a kazandırmak adına temas kurduğu öğrenildi.

