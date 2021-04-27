Fenerbahçe’nin yakaladığı başarının sırrı bu fotoğrafta gizli
Sarı lacivertliler hem camiaya hem de rakiplere nasıl kenetlediklerini gösterdi, bu enerji Belözoğlu ile 5. maçta 4. zaferi getirdi.
F.Bahçe’de çıkışın sırrının Emre Belözoğlu ile sağlanan birlik-beraberlik ve istek olduğu çok kez dile getirilirken Kasımpaşa maçı önce verilen görüntü gelinen noktayı net biçimde yansıttı.
Oynayan-yedek futbolcular, teknik kadro, sağlık ekibi, malzemeciler, tercüman ve masör bir araya gelip büyük bir daire oluşturdu.
Taraftarın olmadığı boş statta o daireden dışarıya ne dediği tam anlaşılamayan Belözoğlu’nun haykırışları gelirken bu enerji F.Bahçe’ye yeni hocasıyla 5. maçında 4. zaferi getirdi.
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