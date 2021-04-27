Fenerbahçe’nin yakaladığı başarının sırrı bu fotoğrafta gizli

F.Bahçe’de çıkışın sırrının Emre Belözoğlu ile sağlanan birlik-beraberlik ve istek olduğu çok kez dile getirilirken Kasımpaşa maçı önce verilen görüntü gelinen noktayı net biçimde yansıttı.

Oynayan-yedek futbolcular, teknik kadro, sağlık ekibi, malzemeciler, tercüman ve masör bir araya gelip büyük bir daire oluşturdu.

Taraftarın olmadığı boş statta o daireden dışarıya ne dediği tam anlaşılamayan Belözoğlu’nun haykırışları gelirken bu enerji F.Bahçe’ye yeni hocasıyla 5. maçında 4. zaferi getirdi.

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