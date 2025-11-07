×
Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçında beklediği penaltı dünya basınında! 'Skandal'

Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 10:05

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken, maça 90+5. dakikada Duran'ın ceza sahası içinde düşürülmesi ve hakem tarafından devam kararı verilmesi damga vurdu. Bu pozisyon ve daha fazlası, dünya basınında manşet oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Mesta Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 90+5. dakikada merkezden geliştirdiği atakta Fred, savunma arkasına hareketlenen Duran'a aradan pasını gönderdi. Duran penaltı noktasına doğru İlerlediği esnada rakibinin şortundan çekmesi sonucu yerde kaldı. Temsilcimiz penaltı itirazlarında bulundu.

Maçın hakemi Allard Lindhout, Duran'ın yerde kaldığı pozisyonu izlemek için monitöre gitti. Pozisyonu VAR monitöründe izleyen maçın hakemi, 90+7. dakikada pozisyonun penaltı olmadığını işaret etti.

Bu sonucun ardından sarı lacivertiler, puanını 7 yaptı. Viktoria Plzen de 8 puana yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nin gelecek haftasında Fenerbahçe, Ferencvaros'u ağırlayacak. Viktoria Plzen, Freiburg'u konuk edecek.

PENALTI POZİSYONU VE MAÇ DÜNYA BASININDA

Fenerbahçe'nin Plzen maçı, dünya basınında manşet oldu. Alvarez ve Duran'dan dolayı Latin basını konuyu gündemine alırken, Çekya basınında da Fenerbahçe'ye hak verildiği görüldü.

Marca: Tartışmalı bir sonla, Edson Alvarez'in takımı Avrupa Ligi'nde berabere kaldı

Noticiascaracol: Jhon Duran eleştiriliyor; Fenerbahçe'de ilk 11'de oynamaya henüz hazır değil; "formda değil."

Redmas: Jhon Duran'ın Fenerbahçe'deki olayının ardından FIFA'dan müdahale talep edildi: Skandal, Kolombiyalı oyuncunun dönüşünü sarstı

Futbolred: Fenerbahçe teknik direktörü Duran'ı övdü ve milli takıma geri dönmesini bekliyor. Domenico Tedesco, Kolombiyalı oyuncunun yavaş yavaş en iyi formuna geri döndüğünü söyledi.

Record: Fenerbahçe, Edson Alvarez'in forma giydiği Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen deplasmanında galibiyet alamadı

Sport.cz: Şortunu indirdi, penaltıyı kaçırdılar! Fenerbahçe hakemden şikayetçi

