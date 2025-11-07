Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı sonrası açıkladı! 'Hayal kırıklığıydı! 30 dakikalık futbol yetmedi

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 4’üncü haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen’e konuk oldu. Mesta Stadyumu’nda 23.00’te başlayan mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Allard Lindhout düdük çaldı.

Maçın ilk dakikalarında Viktoria Plzen etkili olmaya çalışsa da ilk 20 dakika golsüz geçildi. 30’uncu dakikada Adu’nun ceza sahasına girerek sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Ederson gole izin vermedi. İlk yarının kalan dakikalarında iki takım da net pozisyon üretmekte zorlandı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

61’inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Duran’ın kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği şutta kaleci Jedicka, topu iki hamlede kurtardı. 78'inci dakikada Viktorie Plzen Adu'yla gole yaklaştı. Bu oyuncunun şutunda top direkten döndü. 90+5'inci dakikada Duran, rakibinin şortundan tutup çekmesi sebebiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertliler penaltı itirazlarında bulundu. 90+7'nci dakikada maçın hakemi VAR incelemesinin ardından penaltının olmadığı yönünde kararı verdi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe konuk olduğu Viktor Plzen maçından 0-0 beraberlikle ayrıldı.

HÜRRİYET YAZARLARI MAÇI DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Banu Yelkovan, Fenerbahçe'nin deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kaldığı maçı bugünkü köşe yazılarında değerlendirdi.

UĞUR MELEKE - 30 DAKİKALIK FUTBOL YETMEDİ

Avrupa Ligi’ndeki 36 takımın market değerlerine bakıldığında Fenerbahçe (Nottingham Forest, Aston Villa, Roma, Porto ve Stuttgart’tan sonra) altıncı...

Gözden Kaçmasın Ederson kalesinde devleşti! Viktoria Plzen karşısında duvar ördü Haberi görüntüle

Viktoria Plzen ise en zayıf sekiz kadrodan biri. Ancak Çek temsilcisi özellikle Ekim’de Martin Hysky’yi göreve getirdikten sonra şaha kalkmış durumda. 50 yaşındaki Çek teknik adam beşte beşle takımını üç cephede yarışta tuttu, ligde liderle puan farkını beşe indirdi. Avrupa Ligi’nde de devlerle ilk sekiz yarışı içinde. Rotasyonlu Fenerbahçe dün karşısında çok genç, iştahlı ve dinamik bir rakip buldu. İleri ikilide 22’lik Adu-Durosinmi’yle kanat bekler Souare (23) ve Memic (24), özellikle hücum presle zor duruma düşürdüler Fenerbahçe’yi geriden çıkarken.

Haberin Devamı

Tedesco’yu son haftalarda doğru takım seçimleri, artan fizik kalite ve mücadele seviyesi nedeniyle övmüştük ama dün özellikle ilk 1 saati oynayan takım hayal kırıklığıydı bu anlamda: Plzenlier hücum pres yaptılar, Fenerbahçeliler çıkmakta zorlanıp Ederson’a döndüler. Brezilyalı kalecinin uzun paslarının hiçbirini Talisca-Nesyri ikilisi alamadı. Gerçek şu ki Fenerbahçe ileri dörtlüsünün üçü Szymanski-Talisca-Nesyri iken önde top tutması imkânsız oluyor sarı-lacivertlilerin.

DEĞİŞİKLİKLER SONRASI NABIZ DEĞİŞTİ

Domenico Tedesco bence dün ilk devredeki kimliksiz oyundan sonra ikinci yarıya aynı 11’le çıkmamalıydı ama o da 60 dakika dayanabildi zaten bu görüntüye. Son yarım saat içinde istekli dörtlü Fred, Duran, Asensio ve Nene oyuna dahil olunca Fenerbahçe’nin nabzı değişti, istek ve tutku arttı sahada. Ancak son bölümdeki o ritim değişikliği de yetmedi 1 puandan fazlasına.

Haberin Devamı

4 maçta 7 puan kötü bir sonuç değil ama Fenerbahçe’nin daha fazlasıyla gelmesi lazımdı bence bu noktaya. Tedesco’yu Zagreb ve Plzen deplasmanlarındaki deneysel işleri nedeniyle eleştirmemek mümkün değil. Zagreb’de sağ bekte Çağlar, altı numarada Semedo denemesi ne kadar gereksizse, dün de 4-4-2 ile sahaya çıkıp orta sahayı bir saat boyunca rakibe kaybetmek anlamsızdı. Umarım bu puanları aramaz Fenerbahçe...

BANU YELKOVAN - YARATICILIK VE CESARETTEN ZİYADE DİSİPLİN ÖN PLANDAYDI

Yeni teknik direktörleri Martin Hyski geldiğinden bu yana 5 resmi maçta 5 galibiyet alan Viktoria Plezen karşısına Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde benzer bir seri yakalamış olmanın özgüveniyle çıktı Domenico Tedesco.

Haberin Devamı

Artık oturdu denen ilk 11’inde kazanırsa ‘rotasyon’, puan kaybederse ‘ne gerek vardı’ denecek önemli değişiklikler yapmıştı. Tedesco, gayet Avrupai bakış açısıyla kadrosunun genişliği sayesinde oyun kalitesinin düşmeyeceğini düşünmüştü kuşkusuz ama ilk 45 dakika onunla aynı fikirde değildi.

Sarı lacivertliler devrenin ilk ve tek tehlikesini yarattığında dakikalar 41’i gösteriyordu. Viktoria Plzen ilk 45’te belki daha baskındı ama bol bol kullandıkları duran toplardan onlar da herhangi bir skor yaratamadılar, bu atışlardan geriye sadece Rafiu Durosinmi’nin kol gücüne hayran kalmamızı sağlayan korner gibi taç atışları kaldı.

Haberin Devamı

HOCALARIN DEDİĞİ OLMADI

Maç öncesi Tedesco, Plzen in enerjisinden ve fizik gücünden bahsetmişti. Martin Hyski, Fenerbahçe’nin cesaretine ve hücumuna vurgu yapmıştı. İki teknik adamın bahsettiği bu unsurları maçın büyük kısmında göremedik. Karşılaşmanın büyük bölümü, yaratıcılıktan ziyade disiplinin, cesaretten çok temkinin öne çıktığı bir satranç maçı gibiydi. Tempo ve seyir zevki oyuncu değişiklikleri sonrası birazcık arttı, son 10 dakikada iyice yükseldi. Herkesin her maçı kazanmak için oynadığı, ikinci maç telafisinin olmadığı bu yeni formatta, oyuna ruh katacak, tempoyu yukarı çekecek gol, maçın son dakikalarında Duran’ın düşürülmesiyle doğan pozisyon penaltıya evrilseydi gelecekti ama ne VAR’dan ne maçtan gol çıkmadı.