Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın kalan maçları hangileri? Galatasaray ve Fenerbahçe fikstür bilgileri (2023)

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Galatasaray'ın kalan maçları arasından 3'ünü oynayacak. Fenerbahçe'nin kalan maçları arasından oynayacağı mücadele sayısı ise 2 olacak. Buna göre son 4 haftada Galatasaray hükmen galip maçlardan 3 puan alırken, Fenerbahçe'nin alacağı puan 6 olacak. İşte, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hakkında detaylar

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI-FİKSTÜR BİLGİSİ

Galatasaray, tüm maçlardan mağlup ayrılırsa toplayacağı puan 3 olacak.

20.05.2023 Galatasaray v Sivasspor 30.05.2023 Ankaragücü v Galatasaray 4.06.2023 Galatasaray v Fenerbahçe 11.06.2023 Hatayspor P - P Galatasaray

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI-FİKSTÜR BİLGİSİ

Fenerbahçe tüm maçlardan mağlup ayrılırsa toplayacağı puan 6 olacak.