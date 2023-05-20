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Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın kalan maçları hangileri? Galatasaray ve Fenerbahçe fikstür bilgileri (2023)

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig
Fenerbahçenin ve Galatasarayın kalan maçları hangileri Galatasaray ve Fenerbahçe fikstür bilgileri (2023)
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 10:59

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları ve fikstür bilgileri, ligin bitmesine 3 hafta kala futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Son 4 haftada ligden çekilen takımlar dolayısıyla Galatasaray'ın 1 maçı hükmen galip olarak nitelendirilirken, Fenerbahçe'nin ise 2 maçı hükmen galip sonuçlanacak. Peki, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın kalan maçları hangileri? İşte, Galatasaray ve Fenerbahçe fikstür bilgileri (2023)

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Galatasaray'ın kalan maçları arasından 3'ünü oynayacak. Fenerbahçe'nin kalan maçları arasından oynayacağı mücadele sayısı ise 2 olacak. Buna göre son 4 haftada Galatasaray hükmen galip maçlardan 3 puan alırken, Fenerbahçe'nin alacağı puan 6 olacak. İşte, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hakkında detaylar 

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI-FİKSTÜR BİLGİSİ

Galatasaray, tüm maçlardan mağlup ayrılırsa toplayacağı puan 3 olacak. 

20.05.2023  GalatasarayvSivasspor  
30.05.2023  AnkaragücüvGalatasaray  
4.06.2023  GalatasarayvFenerbahçe  
11.06.2023  HataysporP - PGalatasaray  

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI-FİKSTÜR BİLGİSİ

Fenerbahçe tüm maçlardan mağlup ayrılırsa toplayacağı puan 6 olacak.

20.05.2023  HataysporP - PFenerbahçe  
30.05.2023  FenerbahçevAntalyaspor  
04.06.2023  GalatasarayvFenerbahçe  
11.06.2023  FenerbahçeP - PGaziantep FK  
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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig

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