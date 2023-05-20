Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın kalan maçları hangileri? Galatasaray ve Fenerbahçe fikstür bilgileri (2023)

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Galatasaray'ın kalan maçları arasından 3'ünü oynayacak. Fenerbahçe'nin kalan maçları arasından oynayacağı mücadele sayısı ise 2 olacak. Buna göre son 4 haftada Galatasaray hükmen galip maçlardan 3 puan alırken, Fenerbahçe'nin alacağı puan 6 olacak. İşte, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hakkında detaylar
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI-FİKSTÜR BİLGİSİ
Galatasaray, tüm maçlardan mağlup ayrılırsa toplayacağı puan 3 olacak.
|20.05.2023
|Galatasaray
|v
|Sivasspor
|30.05.2023
|Ankaragücü
|v
|Galatasaray
|4.06.2023
|Galatasaray
|v
|Fenerbahçe
|11.06.2023
|Hatayspor
|P - P
|Galatasaray
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI-FİKSTÜR BİLGİSİ
Fenerbahçe tüm maçlardan mağlup ayrılırsa toplayacağı puan 6 olacak.
|20.05.2023
|Hatayspor
|P - P
|Fenerbahçe
|30.05.2023
|Fenerbahçe
|v
|Antalyaspor
|04.06.2023
|Galatasaray
|v
|Fenerbahçe
|11.06.2023
|Fenerbahçe
|P - P
|Gaziantep FK