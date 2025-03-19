Fenerbahçe'nin umudu Galatasaray'ın rakipleri!

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Milli ara sonrası Beşiktaş’la karşılaşacak Aslan, 1 hafta bay geçtikten sonra Samsun’a gidecek. Tüm maçları kazanması gereken F.Bahçe rakibinin takılması bekleyip son ana kadar zirveyi kovalayacak.

Samsun beraberliğiyle şampiyonluk yarışında yara alan F.Bahçe umutlarını G.Saray’ın puan kaybı yaşama ihtimali yüksek görünen maçlara bıraktı. 1 maçı eksik sarı lacivertliler için 9 puan gerisinde olduğu ezeli rakibinin milli ara dönüşünde Beşiktaş ile oynayacağı derbi kritik öneme sahip. 28 Mart’ta Bodrum’a gidecek olan Kanarya kazanıp Kartal’ın aradaki puan farkının azaltmasını bekleyecek.

Derbide olası bir mağlubiyet sonrası Galatasaray 30. haftayı bay geçecek. Fenerbahçe ise evinde Trabzonspor’u yenerse farkı 3 puana indirecek.

31. haftada ise F.Bahçe’den puan alan Samsun, G.Saray’ı ağırlayacak.

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34. HAFTADA DA DERBİ VAR

34. haftada G.Saray düşme hattındaki Sivas’ı, F.Bahçe de ilk yarıda 3 puan bıraktığı Beşiktaş’ı ağırlayacak.

35. hafta G.Saray, Trabzon maçına sahne olacak. Lig düğümü daha erken çözülmezse 37. haftada Göztepe-G. Saray maçı da büyük önem arz edecek.