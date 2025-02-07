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Fenerbahçe'nin UEFA listesine eklediği üç isim belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#UEFA#UEFA Avrupa Ligi
Fenerbahçenin UEFA listesine eklediği üç isim belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 11:50

Fenerbahçe, UEFA listesine Anderson Talisca, Filip Kostic ve Milan Skriniar'ı ekledi.

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Fenerbahçe'nin UEFA listesine eklediği üç isim belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde güncellenen UEFA listesinden Samet Akaydin, Becao ve Jayden Oosterwolde çıkartılırken Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Filip Kostic'in isimleri listeye yazıldı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-offunda Anderlecht ile oynayacağı maçlarda bu 3 isim görev verilmesi halinde sahada olacak.

YENİ TRANSFERLER LİSTE DIŞINDA KALDI

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Diego Carlos ve Ognjen Mimovic liste dışında kaldı.

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#Fenerbahçe#UEFA#UEFA Avrupa Ligi

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