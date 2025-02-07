Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'nin UEFA listesine eklediği üç isim belli oldu.
Sarı-lacivertlilerde güncellenen UEFA listesinden Samet Akaydin, Becao ve Jayden Oosterwolde çıkartılırken Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Filip Kostic'in isimleri listeye yazıldı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-offunda Anderlecht ile oynayacağı maçlarda bu 3 isim görev verilmesi halinde sahada olacak.
YENİ TRANSFERLER LİSTE DIŞINDA KALDI
Fenerbahçe'de yeni transferlerden Diego Carlos ve Ognjen Mimovic liste dışında kaldı.