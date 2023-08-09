Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik!

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda yarın Maribor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de UEFA'ya bildirilen listeden Serdar Aziz çıkarıldı, yeni transfer Alexander Djiku listeye dahil edildi.

Serdar Aziz'in hafif bir sakatlığı olduğu için riske edilmek istenmediği, bu yüzden kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin 23 kişilik listesi şu şekilde

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Luan Peres, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

SON ANTRENMAN YAPILDI

Sarı-lacivertliler bu mücadelenin son antrenmanı ilk 15 dakikası basına açık olarak Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptı. Teknik Direktör İsmail Kartal, ilk olarak oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Isınma ve koordinasyon çalışması ile başlayan idman, koşuyla devam etti. Daha sonra 3 gruba ayrılan takım, 5'e 2 top çalışması yaptı. Kaleciler Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat ve Furkan Onur Akyüz, kaleci antrenörü ile çalışma gerçekleştirdi.



Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Maribor maçının taktiği üzerinde duruldu.



Hafif sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş ile Zimbru maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi süren Emre Mor antrenmana katılmadı.

Sarı-lacivertliler, daha önce ismi UEFA listesine bildirilen Serdar Aziz'in yerine Alexander Djiku'yu dahil etti.

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