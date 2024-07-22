Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu! 9 isim listeye yazılmadı, Ryan Kent ise...

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Lugano ile kozlarını paylaşacak. Thun Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. Martins'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak.

Sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, kritik maç öncesinde kadrosunu belirledi.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro listesinde Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak, Umut Nayir yer almadı.

Ayrıca geçtiğimiz sezon teknik direktör İsmail Kartal tarafından tercih edilmeyen Ryan Kent ise UEFA'ya verilen kadroda yer aldı.

CENGİZ ÜNDER İÇİN AYRILIK İDDİASI

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in kadroda yer almaması sonrasında ayrılık iddiası gündeme geldi. İtalyan basınının haberine göre milli futbolcu Napoli'nin yakın takibinde yer alıyor.

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Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun başında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'dan transfer olan Ünder, sarı - lacivertlilerde çıktığı 33 maçta 9 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.