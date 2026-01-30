×
Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin UEFA geliri belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Avrupa Ligi#Gelir
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 12:46

UEFA Avrupa Ligi'ni 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Fenerbahçe, UEFA'nın para ödülleri yönetmeliğine göre 19 milyon 475 bin euroluk kazanca ulaştı.

Bu sezona Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan sarı-lacivertli ekip, bu turda Feyenoord'u eledi ve 175 bin euro ile açılışı yaptı.

Play-off turunda Benfica'ya boyun eğerek "Devler Ligi"nin kapısından dönen Fenerbahçe, bir nevi "teselli ikramiyesi" mahiyetindeki 4,29 milyon euroyla ödüllendirildi.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, bu organizasyona katılımından dolayı her takıma verilen 4,31 milyon euroyu kasasına koydu.

Ligde oynadığı 8 maçtan 3'er galibiyet ve beraberlik çıkartan sarı-lacivertliler, bu performansıyla 1,8 milyon euronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 1,45 milyon euroluk gelire uzandı.

Yayın havuzu değerlemesinden 4,39 ila 5,59 milyon euro (ortalama 4,99 milyon euro) kazanan Fenerbahçe'nin, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,16 milyon euro oldu.

Fenerbahçe ayrıca son 16 play-off turu oynayacak olması hasebiyle gelir hanesine 300 bin euro daha yazdırdı. Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi halinde 1,75 milyon euro daha kazanacak.

Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA'dan elde ettiği gelirin dağılımı ve Avrupa Ligi'nde bundan sonraki turların para ödülleri şöyle:

 

FENERBAHÇE'NİN UEFA GELİRİ

 

 

Kazanç Kalemleri

   Milyon €

 
 

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu

   0,175

 

Şampiyonlar Ligi play-off turu (elenme)    

   4,29

 

Avrupa Ligi katılım

   4,31

 

Galibiyet

   1,35

 

Beraberlik

   0,45

 

Lig derecesi

   1,45

 

Yayın havuzu değerlemesi

   4,99

 

Katsayı

   2,16

 

Son 16 play-off turu

   0,3

 

Toplam kazanç

 

  19,475

 

Sonraki turların ödülleri

 

Son 16 turu

   1,75

 

Çeyrek final

   2,5

 

Yarı final

   4,2

 

Final

   7

 

Şampiyon

   6

 

 

