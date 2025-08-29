Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerini tanıyalım! İşte en zorlu rakip

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri bugün çekilen kuranın ardından belli oldu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ

Eski Alman futbolcu Jürgen Klinsmann'ın çektiği kuraya ikinci torbadan giren Fenerbahçe lig aşamasında Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (D), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya) (D), Nice (Fransa), FCSB (Romanya) (D), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) (D) ile eşleşti.

RAKİPLERLE İLGİLİ TÜM BİLGİLER

Gelin Kerem Aktürkoğlu transferi öncesi 300 milyon euro kadro değerine sahip olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakiplerini daha yakından tanıyalım.

ASTON VILLA

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu 6. sırada bitirmişti.

Bu sezonun ilk haftasında sahasında Newcastle ile berabere kalan Aston Villa, ikinci hafta maçında ise Brentford deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı.

Maçlarını 42.786 kişilik Villa Park'ta oynayan Aston Villa, 491 milyon euroluk kadro değerine sahip.

27.6 yaş ortalamasına sahip olan İngiliz ekibinin kadrosunda en dikkat çeken isimler ise Morgan Rogers, Ollie Watkins ve Youri Tielemans olarak göze çarpıyor.

DINAMO ZAGREB

Mario Kovacevic'in çalıştırdığı Dinamo Zagreb, daha önce 25 kez şampiyon olduğu Hırvatistan Ligi'ni geçtiğimiz sezon ikinci sırada tamamladı.

Bu sezona ligde 4'te 4'le başlayan Hırvat ekibi 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde iki kez karşılaşmış; Hırvatistan'daki karşılaşmayı 4-1 kazanmış ve İstanbul'daki maçtan ise beraberlikle ayrılmıştı.

Maçlarını 37.168 kişilik Maksimir Stadyumu’nda oynayan Dinamo Zagreb, yaklaşık 56 milyon euroluk kadro değerine sahip.

25.8 yaş ortalamasına sahip olan Hırvat ekibinin kadrosunda en dikkat çeken isimler ise Dion Beljo, Sandro Kulenovic ve Dejan Ljubicic olarak göze çarpıyor."

FERENCVAROS

İrlandalı efsane futbolcu Robbie Keane yönetimindeki Ferencvaros geçtiğimiz sezon Macaristan Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı ve 36. şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Karabağ'a ilk maçta sahasında 3-1 mağlup olan yeşil-beyazlılar, rövanşta deplasmanda 3-2 kazanmasına rağmen organizasyona veda etti ve Avrupa Ligi'ne düştü.

Ligde oynadığı 4 maçta 7 puan toplayan Ferencvaros, yaklaşık 48 milyon Euro kadro değerine sahip.

27.6 yaş ortalamasına sahip olan Macar temsilcisinin kadrosunda Zsombor Gruber, Mohammed Abu Fani ve Kristoffer Zachariassen gibi isimler ön plana çıkıyor.

Ferencvaros maçlarını 23.700 kapasiteli Groupama Arena'da oynuyor.

VIKTORIA PLZEN

Çek Ligi'nde 6 şampiyonluğu bulunan Viktoria Plzen, geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamladı.

Miroslav Koubek yönetimindeki Plzen, bu sezon ilk 6 haftada topladığı 11 puanla liderin 5 puan gerisinde, 5. sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Rangers'a elenen Plzen, 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe'ye rakip olmuştu. Avrupa Ligi son 16 turunda sarı-lacivertlilerle karşı karşıya gelen Çek ekibi İstanbul'da 1-0 kazanmış, evinde 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı.

Yaklaşık 48 milyon euroluk kadro değerine sahip olan Viktoria Plzen, 25.6 yaş ortalamasına sahip. Çek ekibinin kadrosunda Matej Vydra, Amar Memic ve Rafiu Durosinmi öne çıkan isimler.

Viktoria Plzen maçlarını 11.700 kapasiteli Doosan Arena'da oynuyor.

OGC NICE

Franck Haise yönetimindeki OGC Nice, Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamladı.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Benfica'ya elenerek Avrupa Ligi'nin yolunu tutan Nice, Ligue 1'in ilk 2 haftasında ise 3 puan topladı ve 9. sırada yer alıyor.

24.9 yaş ortalamasıyla grubun en genç takımlarından olan Nice yaklaşık 175 milyon euroluk kadro değerine sahip.

OGC Nice'in kadrosunda Jérémie Boga, Hicham Boudaoui, Mohamed-Ali Cho ve Terem Moffi gibi isimler göze çarpıyor. Fransız ekibinin kadrosunda ayrıca daha önce Süper Lig'de forma giymiş Youssouf Ndayishimiye ve Tanguy Ndombélé gibi isimler de yer alıyor.

Kırmızı-siyahlılar maçlarını 35.624 kişi kapasiteli Allianz Riviera'da oynuyor.

FCSB

FCSB (eski adıyla Steau Bükreş) 28 şampiyonlukla Romanya Ligi'nin en fazla şampiyon olan takımı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen FCSB, bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 5 puan toplayabildi ve düşme potasında yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Shkendija'ya elenerek Avrupa Ligi elemelerine katılan FCSB, 3. eleme turunda Kosova ekibi Drita'yı, play-off turunda ise İskoç ekibi Aberdeen'i eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı.

27.4 yaş ortalamasına sahip olan FCSB'nin kadro değeri yaklaşık 49 milyon Euro.

Elias Charalambous'un çalıştırdığı FCSB'nin kadrosunda Darius Olaru, Daniel Birligea ve Florin Tănase öne çıkan isimler.

VFB STUTTGART

Almanya Bundesliga'da geçtiğimiz sezonu 9. sırada tamamlayan Stuttgart, bu sezona ise Union Berlin'e deplasmanda 2-1 mağlup olarak başladı.

Sebastian Hoeneß yönetiminde 24.6 yaş ortalamasına sahip olan kırmızı-beyazlıların kadro değeri ise yaklaşık 308 milyon Euro.

Stuttgart'ın kadrosunda Nick Woltemade, Angelo Stiller ve Deniz Undav gibi isimler ön plana çıkıyor.

BRANN

Norveç Ligi'nde 3 şampiyonluğu bulunan SK Brann, geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamladı. Bu sezon ligde oynadığı 18 maçta 36 puan toplayan kırmızı-beyazlı takım (bir maçı eksik), lider Bodo/Glimt'in 6 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Freyr Alexandersson yönetimindeki Brann yaklaşık 26 milyon euroluk kadro değerine sahip.

24.6 yaş ortalamasına sahip olan Brann'ın kadrosunda Bard Finne, Felix Horn Myhre ve Joachim Soltvedt gibi isimler ön plana çıkıyor.

Brann maçlarını 17.500 kapasiteli Brann Stadyumu'nda oynuyor.