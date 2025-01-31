Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Anderlecht'te son durum! Son maçlarında yenildiler

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda, Belçika ekibi Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Tur öncesi, Anderlecht'in UEFA Avrupa Ligi serüveinin sizler için derledik.

ÖN ELEMELERDEN GİRİŞ YAPTI

Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi'ne ön elemelerle başladı. Belçika temsilcisi, Dinamo Minsk ile karşı karşıya geldi. Maçlar, 1-0'lık skolarla Anderlecht lehine sonuçlandı ve Belçika ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

GALİBİYETLE BAŞLADI

Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Anderlecht'in 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Belçika temsilcisi 2. haftada Real Sociedad deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Anderlecht, 3. hafta Ludogorets'i 2-0 mağlup etti.





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Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk puan kaybını Rigas'a karşı yaşadı. Belçika temsilcisi deplasmandan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ardından, Porto'yu konuk eden Anderlecht, 2-2 berabere kaldı. 6. haftada Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olan Slavia Prag, maçtan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

PLZEN MAĞLUBİYETİ

Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Viktoria Plzen'e konuk olurken, mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve ilk yenilgisini aldı. İlk 8 şansını son maça taşıyan Belçika ekibi, evinde Alman temsilcisi TSG Hoffenheim'a mağlup olarak ilk 8 şansını averajla kaçırdı. 14 puan olmasına karşın ligi 10. sırada tamamladı.





Anderlecht, Jüpiter Pro League'de 39 puanla lider Genk'in 12 puan gerisinde bulunuyor.

DOLBERG'E DİKKAT

Anderlecht'te gol konusunda Kasper Dolberg öne çıkıyor. Dolberg bu sezon 12 gole imza attı. Asist sayılarında da Andres Dreyer 6 asist, Mario Stroeykens 5 asistle oynuyor.