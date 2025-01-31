×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Anderlecht'te son durum! Son maçlarında yenildiler

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Anderlecht#Uefa Avrupa Ligi
Fenerbahçenin UEFA Avrupa Ligindeki rakibi Anderlechtte son durum Son maçlarında yenildiler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 16:15

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Anderlecht, sezonun son maçında Hoffenheim ile karşı karşıya gelmiş ve 4-3 mağlup olarak ilk 8 fırsatını kaçırmıştı. Anderlecht'e dair bilmeniz gerekenleri haberimizde derledik...

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda, Belçika ekibi Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Tur öncesi, Anderlecht'in UEFA Avrupa Ligi serüveinin sizler için derledik.

ÖN ELEMELERDEN GİRİŞ YAPTI
Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi'ne ön elemelerle başladı. Belçika temsilcisi, Dinamo Minsk ile karşı karşıya geldi. Maçlar, 1-0'lık skolarla Anderlecht lehine sonuçlandı ve Belçika ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

GALİBİYETLE BAŞLADI
Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Anderlecht'in 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Belçika temsilcisi 2. haftada Real Sociedad deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Anderlecht, 3. hafta Ludogorets'i 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçenin UEFA Avrupa Ligindeki rakibi Anderlechtte son durum Son maçlarında yenildiler


İLK PUAN KAYBI RIGAS'A KARŞI
Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk puan kaybını Rigas'a karşı yaşadı. Belçika temsilcisi deplasmandan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ardından, Porto'yu konuk eden Anderlecht, 2-2 berabere kaldı. 6. haftada Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olan Slavia Prag, maçtan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Haberin Devamı

PLZEN MAĞLUBİYETİ
Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Viktoria Plzen'e konuk olurken, mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve ilk yenilgisini aldı. İlk 8 şansını son maça taşıyan Belçika ekibi, evinde Alman temsilcisi TSG Hoffenheim'a mağlup olarak ilk 8 şansını averajla kaçırdı. 14 puan olmasına karşın ligi 10. sırada tamamladı.

Fenerbahçenin UEFA Avrupa Ligindeki rakibi Anderlechtte son durum Son maçlarında yenildiler


BELÇİKA LİGİ'NDE ZİRVENİN UZAĞINDA
Anderlecht, Jüpiter Pro League'de 39 puanla lider Genk'in 12 puan gerisinde bulunuyor.

DOLBERG'E DİKKAT
Anderlecht'te gol konusunda Kasper Dolberg öne çıkıyor. Dolberg bu sezon 12 gole imza attı. Asist sayılarında da Andres Dreyer 6 asist, Mario Stroeykens 5 asistle oynuyor.

Gözden Kaçmasınİtalyan devi Allan Saint-Maximin için kiralama teklifini gönderdi Fenerbahçede sürpriz gelişmeİtalyan devi Allan Saint-Maximin için kiralama teklifini gönderdi! Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Anderlecht#Uefa Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!