Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekiminin tarihi ve saati...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmalarıyla tamamlandı. Temsilcimizin çeyrek finalindeki rakibi bugün (Cuma) belli olacak.
FENERBAHÇE RAHAT TURLADI
Sarı-lacivertliler, son 16 turunda ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Union Saint-Gilloise ile rövanşta 0-0 berabere kaldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Avrupa Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi, 15 Mart Cuma günü (bugün) saat 16:00'da başlayacak. Kura çekimi TV 8,5 ve Exxen'den canlı yayınlanacak.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Son oynanan maçların ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Çeyrek final kura çekiminde seri başı olmayacak.
Sarı-lacivertlilerin 7 muhtemel rakibinden 3'ü Fiorentina, Viktoria Plzen ve PAOK şeklinde oldu.
Diğer 4 rakip ise 23.00 seansında oynanan maçların tamamlanmasıyla belli olacak.
KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARININ TARİHLERİ
Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan'da oynanacak. Yarı final müsabakaları ise 2-9 Mayıs tarihlerinde olacak. Turnuvanın finali ise 29 Mayıs'ta oynanacak.