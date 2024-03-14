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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekiminin tarihi ve saati...

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#Fenerbahçe#Konferans Ligi#Avrupa
Fenerbahçenin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde muhtemel rakipleri belli oldu Kura çekiminin tarihi ve saati...
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 23:43

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise'yı eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Kura çekimi bugün (Cuma) yapılacak. İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmalarıyla tamamlandı. Temsilcimizin çeyrek finalindeki rakibi bugün (Cuma) belli olacak.

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FENERBAHÇE RAHAT TURLADI

Sarı-lacivertliler, son 16 turunda ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Union Saint-Gilloise ile rövanşta 0-0 berabere kaldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Avrupa Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi, 15 Mart Cuma günü (bugün) saat 16:00'da başlayacak. Kura çekimi TV 8,5 ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçenin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde muhtemel rakipleri belli oldu Kura çekiminin tarihi ve saati...

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Son oynanan maçların ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Çeyrek final kura çekiminde seri başı olmayacak. 

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Sarı-lacivertlilerin 7 muhtemel rakibinden 3'ü Fiorentina, Viktoria Plzen ve PAOK şeklinde oldu.

Diğer 4 rakip ise 23.00 seansında oynanan maçların tamamlanmasıyla belli olacak.

KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARININ TARİHLERİ

Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan'da oynanacak. Yarı final müsabakaları ise 2-9 Mayıs tarihlerinde olacak. Turnuvanın finali ise 29 Mayıs'ta oynanacak.

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#Fenerbahçe#Konferans Ligi#Avrupa

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