Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı en son kazandığı kadro

Spor Arena DETAY | Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Başakşehir'e uzatmalarda 2-1 yenilen Fenerbahçe, kupaya çeyrek finalde veda etti.

Kupada şampiyonluk hasreti 8 yıla çıkan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı en son 2012/13 sezonunda yaşamıştı. Sarı lacivertliler, son 20 yılda ise sadece 2 kez Türkiye Kupası'nı kazanabildi.

SON 20 YILDA 9 FİNAL, 2 KUPA

Fenerbahçe, son 20 yıla bakıldığında 9 kez finale çıkmayı başarsa da bu 9 finalin 7'sini kaybetti. Sarı lacivertli takım, 2011/12 sezonunda Bursaspor ve 2012/13 sezonunda Trabzonspor'u mağlup ederek Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı en son kazandığı Trabzonspor maçındaki kadro ise şu şekildeydi;

Mert Günok, Hasan Ali, Egemen, Yobo, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Cristian, Sow, Kuyt, Webo

TEKNİK DİREKTÖR AYKUT KOCAMAN, KAPTAN EMRE BELÖZOĞLU

Şu an takımda sportif direktör olan Emre Belözoğlu, o dönem takım kaptanlığı yaparken Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğunda ise Aykut Kocaman bulunuyordu.

Fenerbahçe'nin son şampiyonluk kadrosunda yedek kulübesinde ise Serkan Kırıntılı, Bekir İrtegün, Caner Erkin, Mehmet Topuz, Miroslav Stoch, Beykan Şimşek ve Semih Şentürk yer alıyordu.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...