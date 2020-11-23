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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 14:54 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda konuğu Sivas Belediyespor!

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Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda konuğu Sivas Belediyespor!
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Misli.com 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013'te elde eden Fenerbahçe, bu sezon organizasyona 4. turdan itibaren dahil oldu. Sivas Belediyespor ise 3. turda Vanspor FK'yi eledi.

Erol Bulut'tan rotasyon açıklaması!Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut maçı değerlendirdi.
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Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Sinan Gümüş, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması gerekçesiyle ülkesinde karantinada bulunan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia da takımdaki yerini alamayacak.

 

Fenerbahçenin Türkiye Kupasında konuğu Sivas Belediyespor

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