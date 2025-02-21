Fenerbahçe'nin tur atladığı Anderlecht maçı sonrası açıkladı: Hayaller ve gerçekler! Mourinho herkesi yanılttı

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UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu rövanş maçında Anderlecht ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Anderlecht Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayan mücadelede İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çaldı.

2-2'LİK SKOR FENERBAHÇE'YE YETTİ

Kadıköy'deki maçta 3-0'lık avantajı alan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 2-2 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi. Bu maçta Fenerbahçe'nin gollerini 4'üncü dakikada Youssef En Nesyri ve 63'üncü dakikada Yusuf Akçiçek kaydetti. Ev sahibinin golleri ise 19 ile 55'inci dakikada Luis Vasquez'den geldi.

TRİBÜNLERDEKİ OLAYLAR SEBEBİYLE MAÇA ARA VERİLDİ

Anderlecht Stadı'nda oynanan maçın 4'üncü dakikasında Sarı-lacivertliler 1-0 öne geçerken, 3 dakika sonrasında tribünlerde olay çıktı. Tribünlerde yaşanan olaylardan dolayı hakem hakem Sandro Scharer mücadeleyi durdururken, takımları soyunma odasına yolladı. Takımlar sahadan çekildikten sonra statta, ''Taraftarların ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurdu. Irkçı davranışların devam etmesi halinde müsabaka hakem tarafından tatil edilecek'' anonsu yapıldı. Yaklaşık 17 dakika sonra da hakemin talimatıyla takımlar sahaya çıktı ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

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RAKİP OLYMPİAKOS YA DA RANGERS

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin bu turda iki muhtemel rakibi bulunuyor. Sarı-lacivertliler bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak kura çekiminin ardından Yunanistan ekibi Olympiakos ya da İskoçya temsilcisi Rangers ile eşleşecek.

Fenerbahçe'nin Anderlecht ile berabere kalıp ilk maçtaki 3-0'lık skor sayesinde tur atladığı maçı Hürriyet yazarı Banu Yelkovan bugün kaleme aldığı köşe yazısında değerlendirdi. İşte Yelkovan'ın o yazısı...

Banu Yelkovan: Hayaller ve gerçekler!

Fenerbahçe, Anderlecht'in tur hayallerini boşa çıkarmayı bildi.

Mourinho, maçtan önce, “Tecrübelerim bana Avrupa eleme maçlarında her şeyin olabileceğini söylüyor. 3-0 önde olmak büyük avantaj ancak önümüzde daha koca bir maç var, bu tur henüz bitmedi” dedi. Kazanan takımını bozmamış olması, sadece maç önü konuşmalarında değil, sahada da temkinli olacağının işaretiydi ve pazartesi günü oynanacak derbi yüzünden bazı as isimlerini yedek oturtacağını düşünenleri yanılttı. Gel gör ki sarı-lacivertlilerin formda golcüsü En-Nesyri bu işi o kadar uzatmaya niyetli değildi.

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RÜYA GİBİ BiR BAŞLANGIÇ

Faslı golcü, Dusan Tadic ve Edin Dzeko’yla birlikte İstanbul’daki 3 farklı skorun golcülerinden biriydi ve Anderlecht’in sakatlıklar yüzünden bir bulmacaya dönen kadrosu daha maça ısınamadan, henüz 4.dakikada, Hey’in kaleci Coosemans’a pasında araya giren Djeko’nun asistini ağlarla buluşturarak takımının maça rüya gibi bir başlangıç yapmasını sağladı.

10. AVRUPA MAÇINDA 6. GOL

En-Nesyri böylece bu sezon oynadığı 10 Avrupa Ligi maçında 6.golünü atmış oldu. Süper Lig’de 22 maçta attığı 15 gol ve 4 asistle takımının gollerinin yüzde 25’inde direkt katkısı olan oyuncu, sezonun en kritik haftalarına ve maçlarına imzasını atmaya böylece devam etti. Lotto Park’ta çok erken gelen golden sadece birkaç dakika sonra tribünlerde çıkan olay sebebiyle, maçın İsviçreli hakemi önce ekip arkadaşlarını, sonra iki takım oyuncularını soyunma odasına yolladı ve maç, ekrana yansımadığı için tam olarak ne olduğunu anlayamadığımız olaylar nedeniyle bir süre durdu.

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BU DEFA HATAYI İRFAN CAN YAPTI

Anderlecht, ve Fenerbahçe bir noktada sahaya dönseler de, ev sahibi takımın karşılaşmaya geri dönmesi 19. dakikayı buldu. Bu defa hatayı yapan Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat’tı, Vazquez’den gelen gol ev sahibi takımın umutlarını tazeleyen şey oldu ama ilk yarıdan başka gol sesi çıkmadı. Bu skordan sonra kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Anderlecht’in hayal kurmak için bile bir golden çok fazlasına ihtiyacı vardı. Ev sahibinin ikinci golü, yine Vazquez’den geldi. Taraftarlar, koltuklarında dikleşse de, umutları fazla yeşermeden, sadece 8 ddakika sonra temsilcimiz bu defa Yusuf Akçiçek’le skoru eşitledi. Daha maç başlamadan, Anderlecht için kapanması zor bir fark vardı. Maç başladıktan sonra bir şey değişmedi. Ev sahibinin bütün çabasına rağmen son 16’ya kalan taraf, Mourinho’nun öğrencileri oldu.