Fenerbahçe'nin transferi Milan Skriniar için konuştu! 'Türkleri büyüleyecek'

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Fenerbahçe'nin PSG'den kadrosuna kattığı Milan Skriniar hakkında Slovak eski futbolcu ve Slovakya'nın önemli futbol adamlarından Jan Durcia konuştu. Durica, Milan Skriniar'ı Jose Mourinho'nun bizzat istediğini ifade ederken, yıldız oyuncunun Portekizli teknik adamla çalışmasının kendisi için bir şans olduğunu ifade etti. Bununla beraber Durica, Türk futbolseverlere dair de konuştu.



'MUHTEMELEN ONA ÇOK İLGİ GÖSTERDİLER'

Milan Skriniar'ın Fenerbahce'ye transferi neredeyse bitmiş bir anlaşma. Bu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz?

Onun Fenerbahçe'yi seçmesinde neyin belirleyici olduğunu bilmiyorum. İster para ister başka sebeplerden dolayı Türkiye'de karar kıldı. Muhtemelen en çok ona ilgi gösterdiler ve o da onlar adına karar verdi. Ancak Fenerbahçe Türkiye'nin en iyi ve en büyük kulüpleri arasında yer alıyor.



Birçok oyuncu kariyerinin sonunda Türkiye'ye taşınıyor. Ancak Milan Škriniar 29 yaşında. Henüz çok erken değil mi, Avrupa'nın en iyi 5 liginden bir kulübe transfer olması gerekmez miydi?

Her oyuncu kendi kararlarından ve eylemlerinden, nereye varacağından sorumludur. Milan (Skriniar), Inter'den ayrılmaya karar verdi, oysa hepimiz onun orada mükemmel bir pozisyona sahip olduğunu ve yaşayan bir efsane olabileceğini biliyorduk. Paris'e gitmeye karar verdiğinde her şey yolunda gidiyor gibi görünüyordu. Harika oynadı ve iyi performans sergiledi. Teknik direktör değişikliği, sakatlıklar... Bir şekilde zamanın onun aleyhine işlemesine neden oldu. Futbol hayatınızda böyle şeyler yaşayabiliyorsunuz.





Oynadığı kulüpler; Inter, Paris Saint-Germain ve şimdi de Fenerbahçe. Milan açısından bakarsak, bu bir geri adım değil, sadece bir seviye aşağısı. Önemli olan oynamak istediğini göstermektir. Oyun pratiği çok önemli. Son aylarda milli takım dışında neredeyse hiç oynamadı. Kariyerinizin baharında yedek oturmak mantıklı olmaz. O da bu açıdan bakmış olmalı. Ayrıca, efsane bir teknik direktör olan Jose Mourinho'nun yönetiminde olacak. Mourinho onu seçmiş, bu da büyük bir artı.İngiltere ya da İtalya ligi ile karşılaştırılamaz. Kaliteli olmadığını da söylemek istemiyorum. Aksine. Orada oynadım ve kendine has bir kalitesi var. Ancak dünyanın en iyi üç ligi ile karşılaştırılamaz.Skrtel de Fenerbahçe'de oynadı. Dolayısıyla ihtiyaç duyulduğunda başarılı olması kaçınılmaz. Futbol söz konusu olduğunda Türkiye ligi gerçekten zorlu. Hızlı ve kaliteli yabancılar var. Taraftarlar kelimenin tam anlamıyla çılgınlar. Milan, performansı ve insanlığıyla onları büyüleyecek ve onu sevecekler. Türkler iyi yüreklidir. Karakteri ve insani özellikleri severler.