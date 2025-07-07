Fenerbahçe’nin transferde yeni hedefi Trossard! Arsenal’in kararı belli oldu

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Fenerbahçe’ye sürekli oyuncu önerileri gelmeye devam ediyor. Arsenal ile sözleşmesinde son senesine giren ve yeni kontrat için anlaşma sağlayamayan Leandro Torssard, bu isimlerden biri oldu.

Mikel Arteta, oyuncusunun takımda kalmasını çok istiyor. Arsenal Yönetimi ise mukavelesini uzatmaması halinde, Trossard’ı seneye bedelsiz olarak kaybetmektense şimdi satma taraftarı.

Sarı-Lacivertliler’in, hücumun her bölgesinde görev yapabilen ve Belçika Milli Takımı’nın da önemli parçalarından biri olan 30 yaşındaki futbolcuya teklif yapmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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Yıldız oyuncuya Suudi Arabistan Ligi’nden de ilgi var. Trossard’ın, kariyerindeki son iyi sözleşme olacağı düşüncesiyle maddi anlamda en iyi teklifi beklediği kaydedildi.

Arsenal’in, 2023’ün ocak ayında 24 milyon Euro ödediği Belçikalı yıldız için ne kadar bonservis talep edeceği ise henüz belirsiz.