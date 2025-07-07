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Fenerbahçe’nin transferde yeni hedefi Trossard! Arsenal’in kararı belli oldu

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#Fenerbahçe#Transfer#Trossard
Fenerbahçe’nin transferde yeni hedefi Trossard Arsenal’in kararı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 16:42

Jhon Duran transferinin ardından Fenerbahçe, transferde görüşmelerine devam ederken, sarı lacivertlilerde yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe’ye, Arsenal’in Belçikalı yıldızı Trossard önerildi. Arsenal’in, oyuncunun transferine ilişkin kararı net. İşte ayrıntılar…

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Fenerbahçe’ye sürekli oyuncu önerileri gelmeye devam ediyor. Arsenal ile sözleşmesinde son senesine giren ve yeni kontrat için anlaşma sağlayamayan Leandro Torssard, bu isimlerden biri oldu.

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Fenerbahçe’nin transferde yeni hedefi Trossard Arsenal’in kararı belli oldu

Mikel Arteta, oyuncusunun takımda kalmasını çok istiyor. Arsenal Yönetimi ise mukavelesini uzatmaması halinde, Trossard’ı seneye bedelsiz olarak kaybetmektense şimdi satma taraftarı.

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Fenerbahçe’nin transferde yeni hedefi Trossard Arsenal’in kararı belli oldu

Sarı-Lacivertliler’in, hücumun her bölgesinde görev yapabilen ve Belçika Milli Takımı’nın da önemli parçalarından biri olan 30 yaşındaki futbolcuya teklif yapmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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Fenerbahçe’nin transferde yeni hedefi Trossard Arsenal’in kararı belli oldu

Yıldız oyuncuya Suudi Arabistan Ligi’nden de ilgi var. Trossard’ın, kariyerindeki son iyi sözleşme olacağı düşüncesiyle maddi anlamda en iyi teklifi beklediği kaydedildi.

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Arsenal’in, 2023’ün ocak ayında 24 milyon Euro ödediği Belçikalı yıldız için ne kadar bonservis talep edeceği ise henüz belirsiz.

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#Fenerbahçe#Transfer#Trossard

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