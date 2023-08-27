Fenerbahçe'nin transferde yeni hedefi İtalya'dan!

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Galatasaray'la birlikte transferin en gözde takımlarından olan ve Dzeko, Tadic, Szymanski, Kent ve Cengiz Ünder gibi yeni hücumcularından katkı almaya da başlayan Sarı-Lacivertliler, kaliteli bir orta saha transferi ile kadroya son dokunuşu yapmak istiyor. Bunun için Avrupa’nın dört bir yanında çalışmalar devam ediyor.

KARAR DEĞİŞTİ

Kanarya, ön libero transferi için önceliğine Milan'ın orta saha oyuncusu Krunic'i almıştı, ancak Boşnak oyuncudan gelen haber tüm planları değiştirdi. Tuttomercato, Milan’ın Krunic’in yerine birini bulması halinde satışına onay vermeyi planladığını, ancak aradığı oyuncuyu bulamadığını yazdı. Bu nedenle teknik direktör Stefano Pioli’nin raporu sonrası Milan Yönetimi’nin Krunic’i ‘satılmayacak’ oyunculardan biri olarak belirlediği öne sürüldü.

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12 MİLYON EURO

Merkez orta saha için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Yönetimi, geçtiğimiz günlerde rotasını İspanya’ya çevirmiş ve Real Betis’ten Guido Rodriguez’i gündemine almıştı. Lyon’un da devrede olduğu Arjantinli futbolcu için 12 milyon Euro talep edilmişti. Ancak Sarı-Lacivertliler, işini şansa bırakmayıp diğer yandan alternatif isimler üzerinde de temaslarına devam ediyor.

BU KEZ LAZIOLU YILDIZ

Fanatik'in haberine göre bu doğrultuda listeye giren son isim Marcos Antonio oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Lazio’nun formasını giyen Brezilyalı futbolcu, orta sahanın her bölgesinde görev yapabiliyor.

ŞARTLI KİRALAMA

23 yaşındaki futbolcu, merkezde, ön liberoda ve on numarada forma giyebiliyor. Genç oyuncu için ilk etapta maliyet araştırması yapılırken, Çizme temsilcisinin 8 milyon Euro dolaylarında bir bedel talep ettiği öğrenildi. Kanarya ise şartlı kiralama üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Antonio için önümüzdeki günlerde resmi adımlar atılabilir.