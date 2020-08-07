Fenerbahçe'nin transferde şov günü!

Spor Arena / Süleyman ARAT - F.Bahçe önceki gün takımın teknik patronu Erol Bulut’u resmen açıklamasının ardından transfer bombalarını da tek tek açıklayıp dün adeta şov yaptı. Sarı lacivertliler ilk olarak sosyal medyadan ‘alev’ emojisiyle yaptığı paylaşımdan kısa bir süre hazırlanan özel bir video ile Mert Hakan Yandaş transferini ilan etti. “F.Bahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka Çubuklu’yu giyecektir” mesajıyla başlayan videoda 4 yıllık imza atan Mert Hakan’ın 12 numaralı yeni sezon forması giydiği görüntüler yer aldı. Video, “Sevgi limit tanımaz, biz F.Bahçeyiz” sözleriyle tamamlandı.

Gökhan Gönül'le 1+1 yıllık imza

Mert Hakan’ın ardından Kanarya adeta harcama limitlerine meydan okurcasına 2. transferini açıkladı ve Gökhan Gönül’ün yeniden yuvasına döndüğünü camiaya duyurdu. Eşinin önceki gün yaptığı “Her yarım kalan hikaye mutlu bir sonu hak eder” cümlesiyle başlayan tanıtım videosunda Gökhan’ın 9 yıl boyunca giydiği sarı lacivertli forma ile çekilmiş fotoğraflarına yer verildi. Sonrasında Gökhan, Benfica maçında sahada yer aldığı 77 numaralı Fenerbahçe formasını çıkararak yeni sezon formasını giyerken, o da Mert Hakan gibi kapanışı “Sevgi limit tanımaz, biz Fenerbahçeyiz” cümlesiyle yaptı.

Caner de tamam, Filip Novak da

Gökhan gibi Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin de yuvasına dönen diğer bir isim oldu. Fenerbahçe, Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz’in sesinden “Hayatın kuralı bu yeğen. Ne kadar uzağa gidersen git başladığın yere geri dönersin sonunda. Nereye gidersen git yeğenim şunu unutma; gün olur herkes evine geri döner” ifadelerinin yer aldığı videoda Caner’in transferini duyurdu. Caner de lacivert yeni sezon formasıyla birlikte “Sevgi limit tanımaz, biz Fenerbahçeyiz” sözleriyle poz verdi. 32 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanırken son açımlanan isim Trabzon’la yolları ayrılan Filip Novak oldu. Novak’la 3 yıllık anlaşma imzalandığı Karadeniz ekibine yapılan göndermeyle açıklandı.

Hiç bu kadar mutlu olmadım

Gökhan Gönül yeniden Fenebahçe’ye dönmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada hislerini kelimelerle ifade etmekte zorlandığını söyledi: “Hiç bu kadar heyecanlandığımı, mutlu olduğum bir günü hatırlamıyorum. Tekrar bana bu formayı giymeyi nasip eden Allah’a, başkanım Ali Koç’a, Emre Belözoğlu’na yönetim kuruluna teşekkür ediyorum.”

Çocukluk aşkıma geri döndüm

F.Bahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Caner Erkin “Camiama, en sevdiğim yere, çocukluk aşkıma döndüm” dedi. Kendisinin Fenerbahçeli olduğunu herkesin bildiğini belirten Caner “Fenerbahçe’ye gelmeyi çok istiyordum Emre ağabey ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Bana gösterdikleri değere en iyi şekilde karşılık vereceğim” diye konuştu.

Sözünün arkasında duran F.Bahçe'ydi

Sezon ortasında Galatasaray’a gitmesine kesin gözüyle bakılırken Fenerbahçe’nin 4 yıllığına renklerine katmayı başardığı Mert Hakan Yandaş transfer sürecini ve duygularını FB TV’de şu sözlerle ifade etti: “Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Böyle büyük bir kulüpte böyle karşılanmak, böyle istekli karşılanmak beni çok mutlu etti. Anlatılmaz duygular yaşıyorum. Fenerbahçe camiasına geldiğim için inanılmaz mutluyum... Lefter’in başının üstünde taşıdığı, Can Bartu’nun, Selçuk Yula’nın, Rıdvan Dilmen’in giydiği formayı taşımak çok büyük onur. Bana bu şansı veren herkese çok teşekkür ederim. burada bulunmak inanılmaz bir duygu

Emre Ağabey'e teşekkürler

Transfer süreci biraz sancılı oldu ama ben hiçbir yerde konuşmadım. Verdiğim sözlerin hep arkasında durdum. Verdiği sözlerin arkasında duran kulüp de Fenerbahçe’ydi. Başkanımıza ve Emre Belözoğlu’na teşekkür ediyorum. Bu süreçte hemen hemen her gün Emre ağabeyle telefonla konuştuk. Beni bu armaya kavuşturdukları ve bana bu şansı tanıdıkları için herkese teşekkür ederim. Ben bana verilen sözlerin arkasında duran dürüst ve ahlaklı insanların bulunduğu kulübe geldim. Bu süreçte Emre ağabey bana video klip atmıştı. Buradaki beste benim çok hoşumuza gitmişti. ‘Fenerbahçe söylemişti son sözü, haklıyız, kazanacağız. Sevgi limit tanımaz, her zaman Fenerbahçe’yiz.