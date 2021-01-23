Fenerbahçe'nin transferde sıradaki hedefi Bernard!

Sezon başında yaptığı bazı transferlerden istediği katkıyı tam olarak alamayan Fenerbahçe devre arasında kanatlarının güçlendirme kararı aldı. Yönetim, gözünü Premier Lig'e çevirdi ve Cenk Tosun'un takım arkadaşı olan Brezilyalı oyuncu Bernard için Everton kulübü ile olan temaslarını sıklaştırdı.

Bernard isminin gündeme gelmesi üzerine ise Fener'in sezon sonu için anlaştığı Osayi Samuel için kulübü QPR'dan, "Yeniden görüşelim" teklifi geldi. Taraflar transferin ocakta bitmesi için görüşecek.

SEZON SONUNA KALABİLİR

Fener'in Osayi'nin ocakta takıma katılması için QPR ile anlaşması durumunda Bernard transferi ise sezon sonuna kalacak. Önümüzdeki sezona Bernard-Osayi kanatları ile başlanacak.

Fener, Osayi'nin sezon sonuna kalma ihtimali ile Bernard için somut adımlar atmaya devam ediyor. Sözleşmesi 2022'de bitecek olan Bernard için Everton'la temaslar olumlu ilerliyor. (Takvim)

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...