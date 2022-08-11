Fenerbahçe'nin transferde gözü Alexander Sörloth'ta!

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Fenerbahçe’nin yılan hikayesine dönen golcü transferinde Alexander Sörloth yeniden sarı lacivertlilerin transfer gündeminde birinci sıraya oturdu. Daha önce “Birçok Avrupa takımı sezonu bizden sonra açtığı için gönderecekleri oyuncuya sezonu açar açmaz karar veremiyorlar.Bu nedenle şu zamanda transfer yapmak kolay değil” diyen Jesus kulüpleriyle olası yol ayrımına girecek oyuncuları işaret etmişti. RB Leipzig’de yaşanan gelişmeler ve yapılan transferler sonucunda Sörloth için transfer hareketı yeniden başladı.

Ya satılacak ya da yine kiralanacak

Forvet hattına 32 milyon Euro ödeyerek, birinci forvet olarak Portekizli golcü Andre Silva’yı transfer eden RB Leipzig, 20 milyon Euro’ya eski futbolcusu Timo Werner’i de Chelsea’den geri aldı. Bundesliga ekibi, Salzburg’dan 19 yaşındaki Benjamin Sesko’nun da transferini bitirince Alexander Sörtloh takımda dördüncü forvet durumuna düştü. RB Leipzig’in kadroda düşünmediği Norveçli golcüyü satın alacak bir takım çıkmaması durumunda geçen sezon olduğu gibi yeniden kiralanması bekleniyor.

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Maxi Gomez olmayınca Sölorth öne çıktı

Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan 26 yaşında pivot santrfor için Fenerbahçe’nin yeniden devrede. Değeri 10 milyon Euro civarı olan golcü futbolcu, geçtiğimiz yıl Real Sociedad’a 2 milyon Euro bedelle kiralık gitmişti. Sörloth’un parlama yaşadığı ve değerini katladığı Süper Lig’e dönmek istemesi de sarı lacivertlilerin elini kuvvetlendiriyor. Uruguaylı yıldız Maxi Gomez için Valencia’nın 12 milyon Euro’da ısrar etmesi ibrenin yeniden Sörloth’a çevrilmesinde önemli bir etken.