Fenerbahçe'nin transferde asıl hedefi Moussa Marega

Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Moussa Marega'nın menajeriyle temasa geçerek transferde ilk adımı attı. Oyuncudan görüşme talebinde bulunuldu.

29 yaşındaki Malili golcünün düşük maaş nedeniyle Porto'dan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor. Yıldız futbolcunun kariyerine artık başka bir ülkede devam etmek istediği belirtiliyor.

BİRÇOK TAKIM İSTİYOR

Fenerbahçe yönetimi ismi birçok kulüple anılan Marega'yı bitirebilmek için elini çabuk tutma kararı aldı. Hedef, Bright Osayi-Samuel'de olduğu gibi sezon bitmeden Malili golcüye imzayı attırmak. (Takvim)

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