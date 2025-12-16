×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'nin transferde 1 numaralı hedefi ortaya çıktı! Tedesco, Sadettin Saran'dan istedi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Transfer#Domenico Tedesco#Diogo Leite Transferi
Fenerbahçenin transferde 1 numaralı hedefi ortaya çıktı Tedesco, Sadettin Sarandan istedi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 12:14

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı lacivertli yönetimle yaptığı toplantıda transferdeki 1 numaralı ismini açıkladı. Tedesco'nun transferini istediği yıldız savunmacıya İtalya'dan 2 talip çıktı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, ara transfer döneminde stoper hattını güçlendirmeyi planlıyor.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin farklı Konyaspor galibiyeti sonrası açıkladı Maçın kırılma anı Perşembe 44, pazartesi 37Fenerbahçe'nin farklı Konyaspor galibiyeti sonrası açıkladı! 'Maçın kırılma anı! Perşembe 44, pazartesi 37'Haberi görüntüle

HEDEF DIEGO LEITE

Bu bölge için Domenico Tedesco’nun 1 numaralı tercihi Diogo Leite. Futbol direktörü Devin Özek, 26 yaşındaki savunmacı için çalışmalara başlamıştı. Ancak Leite, başarılı performansıyla başka takımların da dikkatini çekti.

Fenerbahçenin transferde 1 numaralı hedefi ortaya çıktı Tedesco, Sadettin Sarandan istedi

İKİ TALİP DAHA

Milan ve Bologna da gözünü Portekizli stopere çevirdi. Leite, son Leipzig maçında ligde 100. kez Union Berlin formasını giydi ve bu karşılaşmaların 96’sına ilk 11’de başladı.

Fenerbahçenin transferde 1 numaralı hedefi ortaya çıktı Tedesco, Sadettin Sarandan istedi

Haberin Devamı

Son derece istikrarlı bir grafik çizen Diogo Leite için iki İtalyan ekibinin de teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

Gözden KaçmasınBerke Özerden rekor Milan ve Manchester Citynin transfer hedefi olduBerke Özer'den rekor! Milan ve Manchester City'nin transfer hedefi olduHaberi görüntüle

OCAK AYINDA SATILABİLİR

Başarılı stoperin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle ocakta satılma ihtimali yüksek görünüyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Transfer#Domenico Tedesco#Diogo Leite Transferi

BAKMADAN GEÇME!