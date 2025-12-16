Fenerbahçe'nin transferde 1 numaralı hedefi ortaya çıktı! Tedesco, Sadettin Saran'dan istedi

Haberin Devamı

Fenerbahçe, ara transfer döneminde stoper hattını güçlendirmeyi planlıyor.

HEDEF DIEGO LEITE

Bu bölge için Domenico Tedesco’nun 1 numaralı tercihi Diogo Leite. Futbol direktörü Devin Özek, 26 yaşındaki savunmacı için çalışmalara başlamıştı. Ancak Leite, başarılı performansıyla başka takımların da dikkatini çekti.

İKİ TALİP DAHA

Milan ve Bologna da gözünü Portekizli stopere çevirdi. Leite, son Leipzig maçında ligde 100. kez Union Berlin formasını giydi ve bu karşılaşmaların 96’sına ilk 11’de başladı.

Haberin Devamı

Son derece istikrarlı bir grafik çizen Diogo Leite için iki İtalyan ekibinin de teklif hazırlığında olduğu belirtildi.





OCAK AYINDA SATILABİLİR

Başarılı stoperin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle ocakta satılma ihtimali yüksek görünüyor.