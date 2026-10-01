Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırıldı!

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Fenerbahçe'nin FIFA tarafından uygulanan transfer yasağı kaldırıldı.
Sarı-lacivertli kulüp, Youssef En-Nesyri'nin bonservis ödemesi nedeniyle uygulanan 3 dönemlik transfer yasağını kaldırdı.
Fenerbahçe'nin, yasağın kaldırılmasıyla birlikte transfer dönemlerinde oyuncu tescili konusunda önündeki engel de ortadan kalktı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;
Kamuoyuna Bilgilendirme
Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi (27 Eylül 2026) günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve Kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü