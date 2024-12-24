Fenerbahçe'nin transfer stratejisi: Sağlam stoper, marka golcü | Talisca, Firmino ve Mikautadze...

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Sezonun ilk yarısını ezeli rakibi Galatasaray’ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe’de devre arası transferi için çalışmalar başladı. Sarı lacivertli yönetim ile teknik heyet arasında yapılan görüşmelerde ortaya çıkan sonuç ‘sağlam bir stoper ve gol sorununu çözecek marka bir isim’ oldu. Bu doğrultuda hücum hattı için iki Brezilyalı solak Anderson Talisca ve Roberto Firmino isimleri öne çıkarken stoper için Al Ahli’den Merih Demiral veya Roma’lı Mario Hermoso’nun kiralanması gündemdeki yerini koruyor.

ALEX DE SOUZA ETKİSİ YARATABİLİR

Talisca’nın Alex de Souza gibi golcü yanının olması, 33 yaşındaki Firmino’nun ise Arabistan’da istediğini bulamamasına rağmen Liverpool’da Salah-Mane ikilisi ile ulaştığı başarı ve tecrübesi en azından yarım sezon takımda arzulanan patlamayı yapabileceği düşüncesi öne çıkarıyor. Romelu Lukaku’nun Napoli ile Antoine Griezmann‘ın Atletico Madrid’le şampiyonluğa koşmaları yüzünden bu iki oyuncunun transferleri ise imkansıza yakın olarak değerlendiriliyor.

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TALİSCA, TÜRKİYE’Yİ İYİ BİLİYOR

Daha önce Beşiktaş’ta başarılı bir dönem geçirmesi, ligi ve ülkeyi bilmesinin yanı sıra son 6 yılını Çin ve Arabistan’da geçiren Talisca’nın Fenerbahçe’nin hem gol hem orta saha problemini çözmek için ideal isim olarak öne çıkarıyor. Fenerbahçe, Talisca için Al Nassr’la görüşmeleri sürdürürken Firmino için ise Al Ahli ile nabız yoklandığı gelen bilgiler arasında. Adı geçen bir diğer oyuncu ise Galatasaray’ın da peşinde olduğu Lyon’un 24 yaşındaki Gürcü yıldızı Georges Mikautadze.

KANARYA’DA GÖZLER iKi BREZiLYALI YILDIZDA

Firmino (yanda) bu sezon Al Ahli’de 19 maçta 6 gol, 3 asistle oynarken Talisca ise (altta) Al Nassr’da 19 karşılaşmada 8 kez gol attı.