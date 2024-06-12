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Fenerbahçe'nin transfer stratejisi belli oldu: Öncelik takımı korumak

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#Fenerbahçe#Transfer#Ali Koç
Fenerbahçenin transfer stratejisi belli oldu: Öncelik takımı korumak
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 07:00

Sarı lacivertli camia, yeniden seçilen Ali Koç yönetiminden bomba transferler bekliyor ama... Avrupa’nın dev ekiplerinin listesinde olan Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Osayi Samuel, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Jayden Oosterwolde gibi isimler elde tutulacak. Bu oyuncular gelecek sezonki kadronun iskeletini oluşturacak.

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F.Bahçe’nin gündemini haftalardır meşgul eden seçim yarışının Ali Koç’un zaferiyle noktalanmasının ardından, sarı lacivertli camiada gözler yeni yönetim kurulundaki görev dağılımlarına ve heyecanla beklenen transfer bombalarına çevrildi… Ali Koç ve Acun Ilıcalı’nın teknik direktör Jose Mourinho’nun istekleri doğrultusunda transfer hamlelerini bizzat yürüteceği öğrenilirken önceliğin, Avrupa’nın çeşitli takımlarından transfer teklifleri aldıkları bilinen isimleri kadroda tutmak olduğu gelen bilgiler arasında.

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YERLiLER DEĞER KAZANDI

Bu bağlamda Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Osayi Samuel, Szymanski, İrfan Can, Jayden Oosterwolde’yi elinde tutmaya çalışacak. Yeni sezonda Türk statüsünde ilk 11 oynayabilecek isimler değer kazanırken Mourinho’nun geçen sezon kiralık oynayan stoper Çağlar Söyüncü’yü de istediği bilgisi geldi.

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#Fenerbahçe#Transfer#Ali Koç

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