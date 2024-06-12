Fenerbahçe'nin transfer stratejisi belli oldu: Öncelik takımı korumak

Haberin Devamı

F.Bahçe’nin gündemini haftalardır meşgul eden seçim yarışının Ali Koç’un zaferiyle noktalanmasının ardından, sarı lacivertli camiada gözler yeni yönetim kurulundaki görev dağılımlarına ve heyecanla beklenen transfer bombalarına çevrildi… Ali Koç ve Acun Ilıcalı’nın teknik direktör Jose Mourinho’nun istekleri doğrultusunda transfer hamlelerini bizzat yürüteceği öğrenilirken önceliğin, Avrupa’nın çeşitli takımlarından transfer teklifleri aldıkları bilinen isimleri kadroda tutmak olduğu gelen bilgiler arasında.

YERLiLER DEĞER KAZANDI

Bu bağlamda Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Osayi Samuel, Szymanski, İrfan Can, Jayden Oosterwolde’yi elinde tutmaya çalışacak. Yeni sezonda Türk statüsünde ilk 11 oynayabilecek isimler değer kazanırken Mourinho’nun geçen sezon kiralık oynayan stoper Çağlar Söyüncü’yü de istediği bilgisi geldi.