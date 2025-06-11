Fenerbahçe'nin transfer rotası belli oldu!

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Fenerbahçe'de, başkan Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho, futbol direktörü Devin Özek ve futbol koordinatörü Okan Özkan’ın geçtiğimiz hafta Londra’da yaptığı transfer zirvesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Yeni sezonun kadro planlamasının yapıldığı toplantıda, alınacak ve gönderilecek futbolcular belirlendi. Buna göre, 2025-26 sezonu kadrosunu büyük ölçüde değiştirecek olan Fenerbahçe’de en az 7 transfer yapılması bekleniyor. Bu 7 isimden 4’ü, başkan Ali Koç’un daha önce açıkladığı üzere banko ilk 11’de oynayacak kalitede üst düzey futbolcular olacak.

İLK HEDEF DE BRUYNE

Sarı-lacivertliler öncelikle Alex de Souza ve Oğuz Çetin’in özelliklerine sahip 10 numara transferi yapacak. Bu mevki için hedeflenen ilk isim; Manchester City ile yollarını ayıran Kevin de Bruyne. İtalya’dan Napoli ve Suudi Arabistan’dan çok sayıda kulübün talip olduğu Belçikalı futbolcuya yıllık 10 milyon Euro civarında para kazandıracak bir teklif yapıldığı ve ilk etapta olumlu yanıt alındığı öğrenildi.

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SKRINIAR'DAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Fenerbahçe2nin diğer transferleri takımdan ayrılması söz konusu olan futbolcuların durumuna göre netleşecek. Bu sezonun ikinci yarısında PSG’den kiralanan Slovak stoper Milan Skriniar, yıllık ücretini 10 milyon Euro’ya indirmesi halinde bonservisi alınacak. Skriniar ile anlaşma sağlanamazsa bu mevkiye en fazla 25 yaş seviyesinde ve gelecekte kulübe para kazandıracak bir stoper getirilecek.

SAĞ VE SOL BEKLERE DE TAKVİYE

Sağ bek Bright Osayi-Samuel’in yapılan yeni sözleşme teklifini henüz kabul etmemesi nedeniyle bu bölgeye takviye yapılmasına yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor. Sol bek mevkisine de sakatlıktan dönecek olan Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan’ın yanına bir fırsat transferi kollanacak. Ayrıca takımdan ayrılan Allan Saint-Maximin’in yerine de süratli bir sol kanat oyuncusu alınması kesin.

EN AZ BİR SANTRFOR ALINACAK

Forvet bölgesinde Edin Dzeko’nun yerine bir santrfor alacak olan Fenerbahçe ayrıca, takımda kalıp kalmayacakları belirsiz olan Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun’un durumlarına göre en az bir forvet daha transfer edecek. 2023’te 6.6 milyon Euro’ya alınan kaleci Dominik Livakovic de en az bu civarda bir teklif gelirse satılıp yerine transfer yapılacak, aksi takdirde takımda kalacak.

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