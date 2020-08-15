Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Florent Hadergjonaj kimdir?

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. A Spor'un haberine göre Fenerbahçe Florent Hadergjonaj ve Nazım Sangare ile ilgileniyor.

İngiltere Championship ekiplerinden Huddersfield'da oynayan Florent Hadergjonaj, geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giymişti. 26 yaşındaki Kosovalı sağ bek, Süper Lig'de 13 maça çıkmıştı. Futbolcunun Huddersfield ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

MURIQI İLE YAKIN ARKADAŞ

Kosova milli takımında da oynayan futbolcu, Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'nin yakın arkadaşı.

Antalyaspor forması giyen Nazım Sangare ise geçen sezon Antalyaspor ile 23 lig maçına çıkarken 1 gol ve 2 asist üretmişti.

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