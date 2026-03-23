Fenerbahçe'nin transfer listesi sızdı! Bedava dünya yıldızı

Haberin Devamı

Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyor. Yönetim, eksik bölgeler için transfer listesini hazırlamış durumda.

STOPERE SENESI

Fenerbahçe, stoper için Marcos Senesi'yi düşünüyor... Arjantinli oyuncu, 2022’den beri formasını giydiği Bournemouth’tan ayrılıp, daha üst düzey bir takımda kariyerini sürdürmek istiyor. Senesi bu nedenle kulübünün yaptığı 3 yeni sözleşme teklifini de geri çevirdi.

Haberin Devamı

BARCELONA DA DEVREDE

Barcelona’nın takip ettiği, İtalya’dan da talipleri bulunan 28 yaşındaki stoper için Fenerbahçe’yi zorlu bir yarış bekliyor. Yönetim, Senesi’nin menajerlik şirketi ROOF’la görüşmelere başladı. Ancak Tangocu, bu yaz düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda boy gösterdikten sonra yeni takımıyla ilgili kararını vermeyi planlıyor. SarıLacivertliler ise şimdiden yıldız futbolcuyu ne kadar çok istediklerini gösterip, avantajlı konuma geçmenin hesaplarını yapıyor.

TEDESCO'NUN PRENSİ GORETZKA

Domenico Tedesco ise Schalke’den eski öğrencisi Leon Goretzka'yla Sarı-lacivertlilerde yeniden buluşmanın hayalini kuruyor. Alman yıldız sadece Tedesco’nun değil, yönetimin de önceliği durumunda. 8 yıllık Bayern Münih kariyerine sezon sonunda nokta koyacak olan tecrübeli orta saha oyuncusu, kendisiyle ilgilenen kulüplere taleplerini iletmişti.

'TALEPLERİ KARŞILAMAYA HAZIRIZ'

Goretzka, en az 2029 yılına kadar sürecek, senelik net 7 milyon Euro maaş alacağı bir sözleşme istiyor. Ayrıca 10 milyon Euro da imza parası... Fenerbahçe’nin, Senesi gibi Goretzka’nın da menajerliğini yapan ROOF’a, bu talepleri karşılamaya hazır olduğu mesajını gönderdiği öğrenildi.

Haberin Devamı

YÖNETİMİN HAYALİ LEWANDOWSKI

Santrfor için ise 1 numara Robert Lewandowski... Polonyalı yıldız, Fenerbahçe yönetiminin de hayali konumunda. Forvet listesinde önemli isimler bulunsa da öncelik tamamen Lewandowski.

İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILACAK

Barcelona’dan ayrılacak olan 37 yaşındaki yıldız ABD’den ciddi bir ilgi var. Ancak Sarı-Lacivertliler, iddialı bir proje ve hem ligde hem de Avrupa’da başarı hedefiyle ‘Lewagol’ü ikna etmeye çalışacak. Dünyaca ünlü forvet, ilerleyen yaşına rağmen bu sezon Barça’da 4’ü Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere attığı 16 golle hâlâ üst düzey performansından bir şey kaybetmediğini gösterdi.

Haberin Devamı