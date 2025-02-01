Fenerbahçe'nin transfer hedefini yazdılar! Kassoum Ouattara için teklif yapıldı

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Fenerbahçe ara transfer sezonunda savunmasını Diego Carlos, Milan Skriniar, Mimovic gibi isimlerle güçlendirirken, hücuma da Anderson Talisca takviyesi yapmıştı.

Bununla beraber sarı lacivertliler, Mourinho'nun yeni oyun sistemi için sol tarafa kanat-bek bakıyor.

Mevcuy pozisyon için Fenerbahçe'nin, Fransa Lig 1 takımı Monaco'da forma giyen Kassoum Ouattara için resmi teklif yaptığı ortaya çıktı.





L'equipe'in haberine göre Fenerbahçe, Ouattara için satın alma opsiyonlu 9 milyonluk kiralama teklifi yaptı.

Monaco'nun bu teklifi reddettiği ifade edilirken, oyuncunun ayrılmasının da gündemde olduğu kaydedildi. Monaco, daha iyi teklif gelmesi halinde Caio Henrique veya Outtara'dan vazgeçebilir.

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Her iki oyuncunun birinin ayrılması halinde, Rennesli Adrien Truffert'e teklif yapılacak yazıldı.