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Fenerbahçe'nin transfer hedefini yazdılar! Kassoum Ouattara için teklif yapıldı

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#Transfer#Fenerbahçe#Kassoum Ouattara
Fenerbahçenin transfer hedefini yazdılar Kassoum Ouattara için teklif yapıldı
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 14:40

Fenerbahçe, ara transfer sezonunda Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Mimovic gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Sarı lacivrtlier sol tarafa da oyuncu bakarken, sürpriz bir isme teklif yaptığı ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin, Kassoum Ouattara transferi için resmi teklif yaptığı Fransız basını tarafından yazıldı. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe ara transfer sezonunda savunmasını Diego Carlos, Milan Skriniar, Mimovic gibi isimlerle güçlendirirken, hücuma da Anderson Talisca takviyesi yapmıştı.

Bununla beraber sarı lacivertliler, Mourinho'nun yeni oyun sistemi için sol tarafa kanat-bek bakıyor.

Mevcuy pozisyon için Fenerbahçe'nin, Fransa Lig 1 takımı Monaco'da forma giyen Kassoum Ouattara için resmi teklif yaptığı ortaya çıktı.

Fenerbahçenin transfer hedefini yazdılar Kassoum Ouattara için teklif yapıldı


SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
L'equipe'in haberine göre Fenerbahçe, Ouattara için satın alma opsiyonlu 9 milyonluk kiralama teklifi yaptı.

Monaco'nun bu teklifi reddettiği ifade edilirken, oyuncunun ayrılmasının da gündemde olduğu kaydedildi. Monaco, daha iyi teklif gelmesi halinde Caio Henrique veya Outtara'dan vazgeçebilir.

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Her iki oyuncunun birinin ayrılması halinde, Rennesli Adrien Truffert'e teklif yapılacak yazıldı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Kassoum Ouattara

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