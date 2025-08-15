Fenerbahçe'nin transfer hedefi Kerem Aktürkoğlu için Benfica hocası Lage konuştu! 'Burada mutlu'

Haberin Devamı

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu hakkında Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Lage, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kerem, takım için çok önemli bir oyuncu. Benfica'da mutlu ve iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Evet, bir teklif aldı ama şu anda Benfica'da mutlu ve buraya odaklanmış durumda. Yarın oynayacağımız maçta ona güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki geleceği belirsizliğini korurken, Fenerbahçe'nin resmi bir adım atıp atmayacağı ise merak konusu.

"FENERBAHÇE MAÇI İÇİN KONUŞMAK ERKEN"

Lage, konuşmasının devamında, "Estrela hakkında konuşmaya hazırım, Fenerbahçe hakkında konuşmak için zamanım olacak. Konuşacağım tek Faria. Cevaplanmamış sorular olduğunu biliyorum. Bugün cevap vermek, odak noktasının Şampiyonlar Ligi olduğu bir maçtan daha mantıklı. Şampiyonaya iyi bir başlangıç yapmanın önemini hissediyoruz. Takımın gösterdiği kararlılığı ve tutarlılığı devam ettirmek istiyoruz. Süper Kupa ve playoff ile iyi bir başlangıç yaptık, bu devamlılığı sağlamak ve taraftarları harekete geçirmek istiyoruz, destekleri önemli olacak. Her zaman kendimizi evimizde hissediyoruz." dedi.