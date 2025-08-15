×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Kerem Aktürkoğlu için Benfica hocası Lage konuştu! 'Burada mutlu'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahce#Kerem Aktürkoglu#Transfer
Fenerbahçenin transfer hedefi Kerem Aktürkoğlu için Benfica hocası Lage konuştu Burada mutlu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 16:07

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Kerem Aktürkoğlu hakkında, Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage açıklamalarda bulundu. Lage, Kerem'in Benfica'da mutlu olduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu hakkında Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Lage, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kerem, takım için çok önemli bir oyuncu. Benfica'da mutlu ve iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Evet, bir teklif aldı ama şu anda Benfica'da mutlu ve buraya odaklanmış durumda. Yarın oynayacağımız maçta ona güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki geleceği belirsizliğini korurken, Fenerbahçe'nin resmi bir adım atıp atmayacağı ise merak konusu.

"FENERBAHÇE MAÇI İÇİN KONUŞMAK ERKEN"
Lage, konuşmasının devamında, "Estrela hakkında konuşmaya hazırım, Fenerbahçe hakkında konuşmak için zamanım olacak. Konuşacağım tek Faria. Cevaplanmamış sorular olduğunu biliyorum. Bugün cevap vermek, odak noktasının Şampiyonlar Ligi olduğu bir maçtan daha mantıklı. Şampiyonaya iyi bir başlangıç yapmanın önemini hissediyoruz. Takımın gösterdiği kararlılığı ve tutarlılığı devam ettirmek istiyoruz. Süper Kupa ve playoff ile iyi bir başlangıç yaptık, bu devamlılığı sağlamak ve taraftarları harekete geçirmek istiyoruz, destekleri önemli olacak. Her zaman kendimizi evimizde hissediyoruz." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahce#Kerem Aktürkoglu#Transfer

BAKMADAN GEÇME!