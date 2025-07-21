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Fenerbahçe’nin transfer hedefi Hakan Çalhanoğlu hakkında başkandan olay itiraf! ‘Teklif yok’

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#Fenerbahçe#Hakan Çalhanoğlu#Transfer
Fenerbahçe’nin transfer hedefi Hakan Çalhanoğlu hakkında başkandan olay itiraf ‘Teklif yok’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 17:34

Fenerbahçe’nin transfer hedefleri arasında yer aldığı bilinen Hakan Çalhanoğlu hakkında Inter Başkanı Giuseppe Marotta konuştu. Marotta, transfere ilişkin beklenmedik bir açıklama yaptı.

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Fenerbahçe’ye transfer olması beklenen ve uzun süredir sarı lacivertlilerin yoğun mesai harcadığı iddia edilen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Konuya ilişkin Di Marzio’ya konuşan Inter Başkanı Marotta, oyuncu için Inter’e teklif gelmediğini ifade etti.

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Marotta bununla beraber, Hakan ile görüştüklerini ve kendisinin ayrılık için herhangi bir ifadede bulunmadığını kaydetti.

Fenerbahçe’nin transfer hedefi Hakan Çalhanoğlu hakkında başkandan olay itiraf ‘Teklif yok’

Marotta’nın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

“Bunun bir probleme dönüşmesini istemiyorum. Bize ulaşmayan, hayali söylemlerle karşı karşıyayız. Hiç talep yok. Onu 23’ünde bekliyoruz. Kendisiyle konuştuk ve diğer oyuncular gibi o da ayrılmak istediğini söylemedi.”

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#Fenerbahçe#Hakan Çalhanoğlu#Transfer

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