Fenerbahçe’nin transfer hedefi Hakan Çalhanoğlu hakkında başkandan olay itiraf! ‘Teklif yok’

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Fenerbahçe’ye transfer olması beklenen ve uzun süredir sarı lacivertlilerin yoğun mesai harcadığı iddia edilen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Konuya ilişkin Di Marzio’ya konuşan Inter Başkanı Marotta, oyuncu için Inter’e teklif gelmediğini ifade etti.

Marotta bununla beraber, Hakan ile görüştüklerini ve kendisinin ayrılık için herhangi bir ifadede bulunmadığını kaydetti.

Marotta’nın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

“Bunun bir probleme dönüşmesini istemiyorum. Bize ulaşmayan, hayali söylemlerle karşı karşıyayız. Hiç talep yok. Onu 23’ünde bekliyoruz. Kendisiyle konuştuk ve diğer oyuncular gibi o da ayrılmak istediğini söylemedi.”