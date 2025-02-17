Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eser Gürbüz konuştu! 'Akrabalarım mesaj gönderiyor'

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Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunduğu bilinen Heerenveen'in genç yeteneği Eser Gürbüz, Hollanda basınına konuştu.



Eser yaptığı açıklamada, "Antrenörüm (Van Persie) de çıkan haberleri okudu. Beni tebrik etti ve gülerek transferimden yüzde 10 pay istedi." dedi.





Genç yetenek konuşmasının devamında Türkiye'den büyük takıma transfer olması konusunda seçeneğin zor olduğunu söylerken,ifadesini kullandı.Öte yandan Heerenveen Teknik Direktörü Van Persie,dedi.17 yaşındaki Eser Gürbüz, bu sezon çıktığı toplam 4 maçta 3 gol 1 asist üretti.





