Fenerbahçe'nin transfer hedefi Eser Gürbüz konuştu! 'Akrabalarım mesaj gönderiyor'

Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 13:37
Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer aldığı bilinen Heerenven'in genç yeteneği Eser Gürbüz, transferine ilişkin konuştu. Eser, ailesinden Fenerbahçeli olanların transfer olması için kendisine mesaj yolladığını ifade ederken hocası Van Persie, transferin erken olduğunu savundu.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunduğu bilinen Heerenveen'in genç yeteneği Eser Gürbüz, Hollanda basınına konuştu."FENERBAHÇELİ AİLE ÜYELERİM MESAJ ATIYOR"
Eser yaptığı açıklamada, "Antrenörüm (Van Persie) de çıkan haberleri okudu. Beni tebrik etti ve gülerek transferimden yüzde 10 pay istedi." dedi.
Genç yetenek konuşmasının devamında Türkiye'den büyük takıma transfer olması konusunda seçeneğin zor olduğunu söylerken, "Türkiye'de yaşayan akrabalarım var. Fenerbahçeli ve Galatasaraylı olanlar var. Ayrıca bir kaç kişi de Beşiktaşlı. Özellikle Fenerbahçe'den olan aile üyelerim, benim Fenerbahçe'ye transfer olmam için mesaj atıyorlar."
ifadesini kullandı.VAN PERSIE: TRANSFER İÇİN HENÜZ ERKEN
Öte yandan Heerenveen Teknik Direktörü Van Persie, "Eser'e bu adımı atması için henüz çok erken olduğunu söyledim. O, yolculuğunun çok başında. Ona tavsiyem Heerenveen'de kalması. Burada yol kat etmesi ve öğrenmeye devam etmesi gerekiyor. Geliştikten sonra zaten otomatik olarak teklifler gelecektir."
dedi.
17 yaşındaki Eser Gürbüz, bu sezon çıktığı toplam 4 maçta 3 gol 1 asist üretti.