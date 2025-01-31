Fenerbahçe'nin transfer hedefi Cuiabano kararını verdi!

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Fenerbahçe, ara transfer sezonunda savunma hattını güçlendirmek isterken kadrosuna Diego Carlos, Milan Skriniar ve Mimovic'i katmıştı.

Sarı lacivertliler bu isimlerle beraber, Brezilyalı genç yetenek Cuiabano için de kulübüyle görüşmüş ve 8 milyon euroluk teklifini iletmişti.



KARAR VERİLDİ

O Globo'da yer alan habere göre Cuiabano, transfere dair son kararını verdi. 21 yaşındaki sağ bek, kariyerine Brezilya'da devam etmek istediği kaydedildi.

Cuiabano'nun hedefinin kulübünde daha çok forma giymek ve Brezilya Milli Takımı'nda olmak istediği ifade edildi.