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Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Krunic için hocasından açıklama! Transfer olacak mı? Diğer adaylar...

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#Transfer#Fenerbahçe#Krunic
Fenerbahçenin transfer gözdesi Krunic için hocasından açıklama Transfer olacak mı Diğer adaylar...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 08:24

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Fenerbahçe'nin gündemindeki Krunic hakkında konuştu.

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Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Milan'ın Boşnak orta sahası Rade Krunic için Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'den bir açıklama geldi.

 

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TEKLİF YÜKSELTİLMİŞTİ

Fenerbahçe, Milan'ın merkez orta sahası Rade Krunic için ilk etapta 5 milyon euroluk teklif yapmış, daha sonra bu rakamı 8-9 milyon euro bandına taşımıştı.

RADE TAKIMDA KALACAK

4-1 kazanılan Torino maçının ardından konuşan Milan Teknik Direktörü Pioli, "Rade Krunic takımda kalacak." dedi.

2 MAÇTA DA OYNADI

29 yaşındaki Rade Krunic bu sezon Milan'ın ligde oynadığı 2 maçta da 90 dakika sahada kaldı.

2019 yılından bu yana Milan forması giyen Krunic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçenin transfer gözdesi Krunic için hocasından açıklama Transfer olacak mı Diğer adaylar...

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ALTERNATİF İSİMLER

Sarı lacivertlilerde, İsmail Kartal'ın sistemi için en uygun isim olarak gördüğü Krunic transferi gerçekleşmezse farklı adaylar gündeme gelecek.

Sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek Jorginho, özellikle sosyal medyada taraftarın transferini en fazla istediği isim konumunda. Arsenal forması giyen ve 25 milyon euro market değerine sahip İtalyan oyuncu, 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev alabiliyor.

8 numara pozisyonuna Fred'i transfer eden Fenerbahçe'de gündeme gelen bir başka orta saha Tanguy Ndombélé olmuştu. Fakat bu oyuncunun tam olarak 6 numara özelliklerini karşılamıyor olması sebebiyle İsmail Kartal'ın Krunic ısrarı sürüyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#Krunic

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